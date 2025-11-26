18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.11.2025, 16:35

Китай создал первую в мире технологию доставки инсулина через кожу

Новости Мира

Китайские ученые представили инновационный метод неинвазивной доставки инсулина, который позволяет снижать уровень сахара в крови без привычных инъекций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Синьхуа.

Фото: businessinsider.com
Фото: businessinsider.com

Альтернатива ежедневным уколам

Руководитель исследовательской группы Чжэцзянского университета отметил, что новая технология может стать потенциальной заменой стандартным подкожным инъекциям, которые ежедневно применяются сотнями миллионов пациентов с диабетом по всему миру.

Уникальный полимер OP: прорыв в проникновении через кожу

Ключевым открытием стало использование полимера OP, ранее известного как носитель противоопухолевых препаратов. Ученые выяснили, что OP способен проникать через кожный барьер — явление, которое ранее считалось невозможным для макромолекул.

Соединение OP-I: доставка инсулина в системный кровоток

Команда создала соединение OP-I, которое обеспечивает перенос инсулина в глубокие слои кожи и дальнейшее его поступление в кровоток через лимфатические сосуды.

  • Препарат проверяли на животных с двумя моделями диабета.

  • Эффект наблюдался в печени, мышцах и жировой ткани.

  • Структура кожи оставалась неизменной.

  • Токсикологические тесты подтвердили безопасность носителя.

Готовность к клиническому применению

Разработку уже передали предприятиям, и она продвигается к клиническим испытаниям. Ученые считают, что технология может уменьшить зависимость пациентов от длительных курсов инъекций при хронических заболеваниях, включая диабет и ревматоидный артрит.

Комментарии

