Китай создал первую в мире технологию доставки инсулина через кожу

Китайские ученые представили инновационный метод неинвазивной доставки инсулина, который позволяет снижать уровень сахара в крови без привычных инъекций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Синьхуа.
Руководитель исследовательской группы Чжэцзянского университета отметил, что новая технология может стать потенциальной заменой стандартным подкожным инъекциям, которые ежедневно применяются сотнями миллионов пациентов с диабетом по всему миру.
Ключевым открытием стало использование полимера OP, ранее известного как носитель противоопухолевых препаратов. Ученые выяснили, что OP способен проникать через кожный барьер — явление, которое ранее считалось невозможным для макромолекул.
Команда создала соединение OP-I, которое обеспечивает перенос инсулина в глубокие слои кожи и дальнейшее его поступление в кровоток через лимфатические сосуды.
Препарат проверяли на животных с двумя моделями диабета.
Эффект наблюдался в печени, мышцах и жировой ткани.
Структура кожи оставалась неизменной.
Токсикологические тесты подтвердили безопасность носителя.
Разработку уже передали предприятиям, и она продвигается к клиническим испытаниям. Ученые считают, что технология может уменьшить зависимость пациентов от длительных курсов инъекций при хронических заболеваниях, включая диабет и ревматоидный артрит.
Комментарии0 комментарий(ев)