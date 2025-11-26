18+
26.11.2025, 17:34

Владимира Соловьева хотели убить пиццей

Новости Мира 0 407

Фигуранты дела о покушении на известного телеведущего Владимира Соловьева планировали отравить его с помощью пиццы, сообщает ТАСС. 26 ноября 2-й Западный окружной военный суд продолжил рассмотрение этого резонансного дела, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Аудиозапись раскрыла детали замысла

Во время заседания суда была воспроизведена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых — Андрея Пронского. На записи мужчина подробно рассказывал, как они с подельниками планируют:

  • отследить заказ Соловьева через приложение доставки пиццы;

  • перехватить заказ и подложить в него отравленное вещество;

  • в качестве альтернативы — нанести яд на руль и другие части салона автомобиля журналиста.

Второй план убийства был признан ненадежным, и обвиняемые решили сосредоточиться на более радикальном методе — подрыве машины Соловьева с использованием самодельного взрывного устройства.

Признания и опровержения обвиняемых

  • Андрей Пронский в ходе допроса утверждал, что аудиозапись была смонтирована и не отражает реальных событий.

  • Второй обвиняемый, Владимир Беляков, признался в политической ненависти к журналисту. Он следил за автомобилем Соловьева, чтобы сжечь его, но убивать ведущего, по его словам, не собирался.

История дела и вмешательство ФСБ

ФСБ России предотвратила покушение на Владимира Соловьева 25 апреля 2022 года. По данным следствия, восемь задержанных фигурировали как члены неонацистских группировок.

  • В октябре 2023 года Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на журналиста.

  • 6 декабря 2023 года Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке убийства телеведущего.

Дело продолжает оставаться одним из самых резонансных уголовных процессов последних лет, привлекая внимание СМИ и общественности к вопросам безопасности журналистов в России.

