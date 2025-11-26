Владимира Соловьева хотели убить пиццей

Фигуранты дела о покушении на известного телеведущего Владимира Соловьева планировали отравить его с помощью пиццы, сообщает ТАСС. 26 ноября 2-й Западный окружной военный суд продолжил рассмотрение этого резонансного дела, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Во время заседания суда была воспроизведена аудиозапись, сделанная в квартире одного из обвиняемых — Андрея Пронского. На записи мужчина подробно рассказывал, как они с подельниками планируют:
отследить заказ Соловьева через приложение доставки пиццы;
перехватить заказ и подложить в него отравленное вещество;
в качестве альтернативы — нанести яд на руль и другие части салона автомобиля журналиста.
Второй план убийства был признан ненадежным, и обвиняемые решили сосредоточиться на более радикальном методе — подрыве машины Соловьева с использованием самодельного взрывного устройства.
Андрей Пронский в ходе допроса утверждал, что аудиозапись была смонтирована и не отражает реальных событий.
Второй обвиняемый, Владимир Беляков, признался в политической ненависти к журналисту. Он следил за автомобилем Соловьева, чтобы сжечь его, но убивать ведущего, по его словам, не собирался.
ФСБ России предотвратила покушение на Владимира Соловьева 25 апреля 2022 года. По данным следствия, восемь задержанных фигурировали как члены неонацистских группировок.
В октябре 2023 года Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на журналиста.
6 декабря 2023 года Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке убийства телеведущего.
Дело продолжает оставаться одним из самых резонансных уголовных процессов последних лет, привлекая внимание СМИ и общественности к вопросам безопасности журналистов в России.
