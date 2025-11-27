18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.11.2025, 19:20

Самый мощный суперкомпьютер планеты и его невероятные возможности

Новости Мира 0 290

Когда речь заходит о вычислительной технике, привычные ноутбуки и даже серверы кажутся игрушками на фоне настоящих гигантов. Сегодня мировой лидер в области суперкомпьютеров — японская машина Fugaku — способна решать задачи, которые обычному человеку трудно даже вообразить, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Мощность, сопоставимая с миллионом ноутбуков

Fugaku официально признан самым производительным суперкомпьютером планеты. Его вычислительная мощность настолько огромна, что можно сравнить её с работой миллиона современных ноутбуков, работающих одновременно. Такой потенциал открывает перед учёными уникальные возможности в самых разных областях науки и технологий.

Моделирование климата и прогноз катастроф

Одно из ключевых применений Fugaku — моделирование климатических процессов. Компьютер способен просчитывать сценарии глобального потепления, прогнозировать природные катастрофы и оценивать последствия различных климатических изменений. Результаты таких моделей помогают политикам и экологам принимать более точные решения в борьбе с глобальными угрозами.

Наука о здоровье: новые лекарства и медицинские исследования

Медицинские исследователи используют Fugaku для разработки новых лекарственных препаратов. Суперкомпьютер моделирует взаимодействие молекул, выявляет потенциально эффективные комбинации и ускоряет поиск средств против сложных заболеваний. Во времена пандемий такие возможности становятся особенно ценными, поскольку позволяют оценивать распространение вирусов и эффективность мер защиты.

Заглядывая в космос: физика и астрофизика

Fugaku активно применяют и в астрофизике. Он способен моделировать процессы образования звёзд, движение галактик и другие космические явления. Для учёных это означает возможность тестировать гипотезы о строении Вселенной и наблюдать процессы, недоступные обычным приборам.

Инновации в материалах: атомный уровень

Инженеры отмечают, что суперкомпьютер помогает создавать новые материалы с заранее заданными свойствами. Fugaku может просчитывать поведение вещества на атомном уровне, что открывает дорогу для инноваций в промышленности, энергетике и высоких технологиях.

Суперкомпьютеры в борьбе с пандемиями

Современные исследования показывают, что Fugaku применялся для моделирования распространения вирусов и оценки эффективности защитных мер. Такие вычислительные возможности помогают правительствам и медицинским организациям быстрее реагировать на угрозы здоровью населения.

Наука будущего: сверхмощные системы и новые горизонты

Учёные подчёркивают, что Fugaku — это лишь шаг к созданию ещё более мощных вычислительных систем. Суперкомпьютеры становятся основой для открытий, которые пока недоступны человеку, и позволяют решать задачи, неподвластные обычным технологиям.

Содержание и эксплуатация Fugaku обходятся в миллионы долларов, однако вклад машины в науку и технику полностью оправдывает расходы. Гонка за вычислительной мощью продолжается, и новые рекорды в скором времени не заставят себя ждать.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь