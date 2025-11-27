Аглае Тарасовой вынесли приговор

Домодедовский городской суд огласил решение по делу актрисы Аглаи Тарасовой, фигурантки дела о незаконном ввозе наркотических веществ. С учетом ряда смягчающих обстоятельств суд назначил ей три года условно и штраф в размере 200 тыс. рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Аглая Тарасова. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"

Обвинение и позиция суда

Следствие установило, что Тарасова ввезла в Россию гашишное масло, которое нашли у нее при досмотре в аэропорту Домодедово после прилета из Израиля. Экспертиза подтвердила, что вейп содержал 0,38 г запрещенного вещества. В Израиле такой продукт легален, но его транспортировка в Россию квалифицируется как контрабанда.

Прокуроры просили назначить актрисе 3,5 года условного срока. Суд, учитывая сотрудничество со следствием, раскаяние и положительные характеристики, смягчил наказание, ограничившись тремя годами условно.

Позиция защиты и объяснения актрисы

На заседании Тарасова заявила, что произошедшее стало для нее «нелепой трагической случайностью». По ее словам, вейп ей подарил знакомый «на пробу», а внутри, как она предполагала, могли содержаться лишь «незначительные значения каннабиса». Актриса утверждала, что сломанное устройство давно лежало в сумке, и она просто забыла о его существовании.

С момента задержания Тарасова активно сотрудничала со следствием и признала факт перевозки, назвав его «большой ошибкой».

Поддержка коллег и характеристика личности

На процессе актрису поддержали многие известные артисты. Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступили в суде, подчеркивая ее профессионализм и ответственное отношение к работе. Они отметили, что никогда не видели Тарасову в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Письменные характеристики от Сергея Безрукова, Евгения Миронова, писателя Александра Цыпкина и режиссера Алексея Германа-младшего также были приобщены к делу.

Мать актрисы, Ксения Раппопорт, специально прилетела из Италии, чтобы поддержать дочь в суде.

Как проходило расследование

Задержание и первые решения суда

После выявления запрещенного вещества Тарасову вызвали для объяснений, и в тот же день она была задержана. Следствие ходатайствовало об отправке актрисы под домашний арест, однако 5 сентября суд отклонил просьбу, избрав мягкую меру пресечения — запрет определенных действий.

Условия ограничения

Суд обязал Тарасову:

не покидать дом в ночное время;

не пользоваться интернетом и средствами связи, кроме вызова экстренных служб;

не общаться с определенными лицами по делу.

Актриса добровольно сдала свои паспорта, подчеркнув, что не собирается скрываться. Она также пояснила, что на ее иждивении находятся пожилые родственники, а сама она задействована в нескольких профессиональных проектах.

Биография актрисы

Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Широкую известность ей принесли роли в сериале «Беспринципные» и фильмах «Лед» и «Холоп-2». Дебютировала она в популярном сериале «Интерны».