В России водитель лишился прав из-за китайского чая

Житель Санкт-Петербурга остался без водительских прав на год и девять месяцев и получил штраф в размере 45 тысяч рублей после употребления китайского чая, содержащего марихуану. Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Остановка на Октябрьской набережной

Инцидент произошёл утром 16 сентября. Полицейские остановили на Октябрьской набережной автомобиль Chevrolet Klac, за рулём которого находился мужчина в состоянии опьянения.

Медицинское освидетельствование выявило наличие марихуаны в организме водителя. На суде мужчина признал свою вину.

Китайский чай с «неожиданным» ингредиентом

По словам Лебедевой, причиной употребления наркотика стал китайский чай, который мужчина пил. Из инструкции к напитку выяснилось, что помимо обычных чайных листьев, чай содержит марихуану.

«Можно с уверенностью сказать, что после этого водитель больше не станет пить китайский чай», — отметила пресс-секретарь судов.

Новый законопроект о штрафах за лекарства

В конце октября в Госдуме рассмотрели проект закона, согласно которому водителей будут штрафовать и лишать прав за употребление препаратов, влияющих на концентрацию и реакцию.

Под запрет попадут следующие группы лекарств:

Антиконвульсанты

Антипсихотики

Анксиолитики

Миорелаксанты

Успокоительные средства

Препараты от диареи и аллергии

Такое расширение законодательства призвано повысить безопасность на дорогах и предупредить управление транспортом в состоянии, снижающем внимание и реакцию водителя.