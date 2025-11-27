18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.11.2025, 06:47

В России водитель лишился прав из-за китайского чая

Новости Мира 0 596

Житель Санкт-Петербурга остался без водительских прав на год и девять месяцев и получил штраф в размере 45 тысяч рублей после употребления китайского чая, содержащего марихуану. Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM
Фото: New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Остановка на Октябрьской набережной

Инцидент произошёл утром 16 сентября. Полицейские остановили на Октябрьской набережной автомобиль Chevrolet Klac, за рулём которого находился мужчина в состоянии опьянения.

Медицинское освидетельствование выявило наличие марихуаны в организме водителя. На суде мужчина признал свою вину.

Китайский чай с «неожиданным» ингредиентом

По словам Лебедевой, причиной употребления наркотика стал китайский чай, который мужчина пил. Из инструкции к напитку выяснилось, что помимо обычных чайных листьев, чай содержит марихуану.

«Можно с уверенностью сказать, что после этого водитель больше не станет пить китайский чай», — отметила пресс-секретарь судов.

Новый законопроект о штрафах за лекарства

В конце октября в Госдуме рассмотрели проект закона, согласно которому водителей будут штрафовать и лишать прав за употребление препаратов, влияющих на концентрацию и реакцию.

Под запрет попадут следующие группы лекарств:

  • Антиконвульсанты

  • Антипсихотики

  • Анксиолитики

  • Миорелаксанты

  • Успокоительные средства

  • Препараты от диареи и аллергии

Такое расширение законодательства призвано повысить безопасность на дорогах и предупредить управление транспортом в состоянии, снижающем внимание и реакцию водителя.

