Бывший президент Франции вновь получил тюремный приговор

Кассационный суд Франции вынес окончательное решение по уголовному делу бывшего президента страны Николя Саркози. Речь идет о так называемом «деле Bygmalion», связанном с незаконным финансированием его проигранной президентской кампании 2012 года. В феврале 2024 года Саркози уже был приговорён к одному году тюрьмы, из которых шесть месяцев подлежали реальному отбытию, сообщает Lada.kz со ссылкой на novayagazeta.ru.

Причины уголовного преследования

Саркози обвиняли в превышении законных лимитов на расходы в избирательной кампании 2012 года. По закону, сумма расходов не должна была превышать 22,5 млн евро, тогда как кампания обошлась как минимум в 42,8 млн евро.

Для сокрытия превышения расходов предвыборный штаб Саркози использовал механизм фиктивных «съездов» правой партии UMP (ныне — «Республиканцы»), которые формально организовывала компания Bygmalion и её дочерняя структура Event & Cie. В результате была задействована «система двойного выставления счетов».

В отличие от 14 других фигурантов дела, Саркози не обвинялся в создании системы фальшивых счетов и рассматривался как конечный бенефициар. Экс-президент на всех процессах утверждал, что не был осведомлён о происхождении средств.

Предыдущие приговоры и тюремное заключение

В конце сентября 2025 года Саркози был приговорён к пяти годам заключения по этому делу. Он отбывал наказание три недели, после чего вышел на свободу. Тем не менее, судебная история бывшего президента Франции продолжается.

Дальнейшие судебные разбирательства

«Дело Каддафи»

С марта по июнь 2026 года Николя Саркози предстоит апелляция по «делу Каддафи». Речь идет о финансировании его президентской кампании 2007 года «деньгами ливийского лидера».

Давление на ключевого свидетеля

Расследование побочной ветви этого дела касается давления на Зияда Такиеддина — свидетеля, утверждавшего, что лично передавал «чемоданы с деньгами» от режима Каддафи. Следствие полагает, что близкие к Саркози потратили как минимум 600 тыс. евро, чтобы «убедить» свидетеля вернуть прежние показания.

Среди возможных обвиняемых может оказаться и Карла Бруни-Саркози. Такиеддин скончался в сентябре 2025 года за два дня до вынесения приговора по делуКаддафи.

«Российское дело»

Прокуратура подозревает, что 3 млн евро, полученные Саркози от страховой компании «Ресо-Гарантия» за «консультационные услуги», могли быть прикрытием для прокремлевской «лоббистской деятельности» бывшего президента.

Коррупционный скандал с ЧМ-2022 в Катаре

С 2016 года ведётся расследование о предполагаемом «коррупционном пакте» между Саркози, катарскими чиновниками и тогдашним главой УЕФА Мишелем Платини. Ключевым моментом стали переговоры в Елисейском дворце в 2010 году, где присутствовали Саркози, наследный принц Катара Тамим бен Хамад аль-Тани, Платини и Клод Геан.

По данным Médiapart, именно Саркози играл центральную роль в переговорах, которые привели к присуждению Катару чемпионата мира-2022 и продаже футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» фонду Qatar Sports Investments. Сделка принесла выгоду и близким родственникам Саркози, включая его старшего сына Пьера.