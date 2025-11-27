У Белого дома произошла стрельба: два нацгвардейца в критическом состоянии

В центре американской столицы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия недалеко от Белого дома. Место происшествия оцеплено, на него прибыли федеральные агенты, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам главы Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в результате стрельбы пострадали два военнослужащих Национальной гвардии. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что их состояние оценивается как критическое.
Ранее губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси заявил о смерти раненых в больнице, но позднее уточнил, что сведения о их состоянии поступают противоречивые.
Полиция сообщила о задержании подозреваемого. По информации помощника шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффа Кэрролла, злоумышленник действовал один. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что мотива действий подозреваемого пока неизвестен.
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал о ранении стрелка и подчеркнул, что тот «заплатит очень высокую цену».
Инцидент произошел в районе, где расположены дипломатические учреждения. Очевидцы сообщают, что слышали две очереди выстрелов.
После стрельбы Белый дом переведен в режим изоляции, территорию оцепили, охрану усилили. Дональта Трампа, находившегося во Флориде, проинформировали о происшествии.
Глава Пентагона также сообщил о дополнительной отправке 500 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для усиления безопасности.
