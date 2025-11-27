У Белого дома произошла стрельба: два нацгвардейца в критическом состоянии

В центре американской столицы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия недалеко от Белого дома. Место происшествия оцеплено, на него прибыли федеральные агенты, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне © AP Photo

Пострадавшие и состояние раненых

По словам главы Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм, в результате стрельбы пострадали два военнослужащих Национальной гвардии. Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что их состояние оценивается как критическое.

Ранее губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси заявил о смерти раненых в больнице, но позднее уточнил, что сведения о их состоянии поступают противоречивые.

Подозреваемый задержан

Полиция сообщила о задержании подозреваемого. По информации помощника шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффа Кэрролла, злоумышленник действовал один. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что мотива действий подозреваемого пока неизвестен.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал о ранении стрелка и подчеркнул, что тот «заплатит очень высокую цену».

Место происшествия и меры безопасности

Инцидент произошел в районе, где расположены дипломатические учреждения. Очевидцы сообщают, что слышали две очереди выстрелов.

После стрельбы Белый дом переведен в режим изоляции, территорию оцепили, охрану усилили. Дональта Трампа, находившегося во Флориде, проинформировали о происшествии.

Глава Пентагона также сообщил о дополнительной отправке 500 военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для усиления безопасности.