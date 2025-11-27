Женщины нашли необычный способ борьбы с мигренью

В последние недели в TikTok активно распространяются ролики, где женщины демонстрируют необычный способ временно купировать мигрень с помощью обычного аксессуара — краба для волос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube

Как это работает

В видео блогеры прикрепляют крабик на область бровей и утверждают, что это помогает уменьшить головную боль. Посты быстро набрали миллионы просмотров, привлекая внимание как подписчиков, так и медицинских специалистов.

Мнение врачей

Невролог Эли Садер из США объяснил механизм действия такого метода: над глазами проходят надглазничный и надблоковый нервы, являющиеся ветвями тройничного нерва. Именно через эти нервы болевые сигналы от лица и головы передаются в мозг, вызывая мигрень.

«У людей, страдающих мигренью в передней части головы, может быть задействован тройничный нерв. Уменьшение давления на него может помочь облегчить боль. Именно этого и добиваются девушки, закрепляя крабы для волос на бровях», — отметил врач.

Важный совет

Несмотря на популярность метода, специалисты напоминают, что при частых или сильных приступах мигрени необходимо обращаться к неврологу для точной диагностики и подбора безопасного лечения.