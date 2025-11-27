18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
27.11.2025, 09:16

Женщины нашли необычный способ борьбы с мигренью

Новости Мира

В последние недели в TikTok активно распространяются ролики, где женщины демонстрируют необычный способ временно купировать мигрень с помощью обычного аксессуара — краба для волос, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как это работает

В видео блогеры прикрепляют крабик на область бровей и утверждают, что это помогает уменьшить головную боль. Посты быстро набрали миллионы просмотров, привлекая внимание как подписчиков, так и медицинских специалистов.

Мнение врачей

Невролог Эли Садер из США объяснил механизм действия такого метода: над глазами проходят надглазничный и надблоковый нервы, являющиеся ветвями тройничного нерва. Именно через эти нервы болевые сигналы от лица и головы передаются в мозг, вызывая мигрень.

«У людей, страдающих мигренью в передней части головы, может быть задействован тройничный нерв. Уменьшение давления на него может помочь облегчить боль. Именно этого и добиваются девушки, закрепляя крабы для волос на бровях», — отметил врач.

Важный совет

Несмотря на популярность метода, специалисты напоминают, что при частых или сильных приступах мигрени необходимо обращаться к неврологу для точной диагностики и подбора безопасного лечения.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь