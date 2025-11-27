В Android обнаружен опасный вирус, читающий экран смартфона

В смартфонах на базе Android был выявлен опасный вирус Sturnus, способный считывать содержимое экрана устройства. Об этом сообщает издание Android Authority, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным экспертов, Sturnus способен:
Перехватывать сообщения из мессенджеров, таких как Telegram и Signal.
Получать доступ к паролям и конфиденциальным данным из банковских приложений.
Анализировать переписку и другую информацию, хранящуюся на смартфоне.
Обходить системы шифрования данных, что делает защиту от него крайне сложной.
Вирус маскируется под популярные приложения, включая Google Chrome, и, вероятно, распространяется через apk-файлы, загружаемые из интернета.
Ранее, 9 ноября, издание TechCrunch сообщало о новой кампании кибершпионажа, выявленной исследовательским подразделением Unit 42 компании Palo Alto Networks. В рамках этой кампании использовалось ранее неизвестное вредоносное ПО Landfall для Android.
Атака эксплуатировала уязвимость нулевого дня в смартфонах Samsung Galaxy.
Первые случаи были зафиксированы в июле 2024 года.
Эксперты предупреждают пользователей Android быть осторожными при установке приложений из ненадежных источников и регулярно обновлять систему безопасности смартфона.
