18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.11.2025, 11:32

Идеальные даты для установки новогодней елки: как привлечь удачу и достаток в 2026 году

Новости Мира 0 921

Новый год традиционно ассоциируется с обновлением энергии, а главным символом праздника остается елка. В эзотерических практиках существует мнение, что даты установки праздничного дерева могут повлиять на атмосферу в доме и даже на удачу в наступающем году. Эксперты называют несколько дней декабря 2025 года, когда елка станет настоящим магнитом благополучия, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Благоприятные даты декабря 2025 года

2 декабря — энергия мира и семейной гармонии

Дата подходит тем, кто хочет укрепить атмосферу спокойствия, взаимопонимания и тепла в доме. Елка, поставленная в этот день, символически закрепляет гармонию на весь 2026 год.

6 декабря — день любви и укрепления отношений

Идеальный момент для тех, кто стремится улучшить личную жизнь. Считается, что дерево, установленное 6 числа, притягивает в дом нежность, заботу и взаимность.

8 декабря — вибрации успеха и финансового роста

Эта дата связана с энергией достатка. Елка, поставленная в этот день, по поверью, помогает улучшить материальное положение и притянуть новые источники дохода в 2026 году.

10 декабря — время новых проектов и возможностей

Установка ели 10 декабря дает импульс к развитию. В 2026 году, согласно эзотерическим представлениям, откроются шансы для карьерного роста, новых начинаний и личностного развития.

17 декабря — энергия достижения целей

Дата подходит для тех, кто нацелен на успех и результат. Считается, что все намеченные планы в новом году будут продвигаться легче.

26 декабря — день финансовой стабильности

Отличный вариант для тех, кто хочет укрепить материальное положение семьи. Елка, установленная в этот день, символизирует спокойствие и стабильный доход.

Лучшее место для елки в 2025 году

В нумерологии 2026 год проходит под энергией аркана I — Маг, который олицетворяет активность, движение и начало нового цикла. Поэтому особенно важно выбрать правильный сектор в доме.

Восток и юго-восток — зоны старта и новых возможностей

Эти направления считаются идеальными для размещения новогодней ели. Они связаны с энергией роста, новых проектов и активного продвижения вперед. Такое расположение усиливает потенциал изменений в лучшую сторону.

Южный сектор — зона огня, решимости и ярких достижений

Если цель — смелость, успех, лидерство и стремление к вершинам, елку можно поставить на юге комнаты. Это место усиливает силу намерений и помогает добиться желаемого.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь