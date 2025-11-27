Бывший миллионер Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае

Популярный ранее тиктокер Даня Милохин рассказал своим подписчикам о новой работе в эмиграции. На одном из недавних стримов он признался, что зарабатывает, доставляя еду в Дубае, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: sport.rambler.ru

«Чем зарабатываешь? Я работаю здесь в доставке, доставляю еду. Так что, ребят, если вы здесь живете, могу посоветовать вам несколько приятных ресторанов», — сообщил блогер в прямом эфире.

Миллионные доходы в прошлом

Еще несколько лет назад Милохин считался одним из самых высокооплачиваемых молодых блогеров России. По данным Forbes за 2021 год, его годовой доход достигал около 110 млн рублей, а стоимость одного рекламного поста начиналась от 3 млн рублей в месяц.

Однако карьера и доходы резко изменились после переезда за границу.

Отъезд из России и вопросы службы в армии

Даня покинул страну в сентябре 2022 года, до объявления частичной мобилизации. Этот шаг вызвал критику со стороны некоторых общественных деятелей. Например, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о необходимости проверить, почему блогер не проходил службу в армии.

СМИ уточняли, что Милохин состоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года и не имеет официальных оснований для отсрочки.

Жизнь в эмиграции и повестки из России

После переезда Милохин жил как в Дубае, так и в Таиланде. При этом российские власти направляли несколько повесток на его имя: одна — в TikTok-хаус, где он раньше находился, а другая — в Анапу, где проживал его приёмный отец.