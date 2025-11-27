«Ничего подобного я не видел»: актёра Андрея Мерзликина повергло в шок северное сияние в Мурманской области

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин поделился впечатлениями от увиденного в Кольском Заполярье. Актер признался, что северное сияние, которое ему удалось наблюдать, поразило его до глубины души, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
По словам местного жителя Мурманска Сергея Чурюмова, который опубликовал запись в соцсети «ВКонтакте», артист был поражен необычным природным явлением.
«Мне 52 года, и ничего подобного я не видел», — приводит слова Мерзликина автор публикации.
Эмоции актёра оказались настолько сильными, что он сделал небольшую паузу, чтобы просто любоваться красотой северного неба.
В регионе в настоящее время идут съёмки киноленты под названием «Истребители», в которой Андрей Мерзликин исполняет роль командира авианосца «Адмирал Кузнецов».
В свободное от съемок время актёр знакомится с природой и достопримечательностями Мурманской области. Северное сияние стало для него неожиданным и впечатляющим дополнением к рабочим будням.
Андрей Мерзликин родился в 1973 году в городе Королёве. Он окончил актёрский факультет ВГИКа, где обучался в мастерской Евгения Киндинова. Широкую известность актёру принес фильм «Бумер» (18+) 2003 года. С тех пор он активно снимается в кино и театре, завоевывая любовь зрителей по всей России.
