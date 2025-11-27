18+
27.11.2025, 15:01

«Ничего подобного я не видел»: актёра Андрея Мерзликина повергло в шок северное сияние в Мурманской области

Новости Мира 0 560

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин поделился впечатлениями от увиденного в Кольском Заполярье. Актер признался, что северное сияние, которое ему удалось наблюдать, поразило его до глубины души, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Сергей Чурюмов / "ВКонтакте"
Фото: Сергей Чурюмов / "ВКонтакте"

«Ничего подобного я не видел»

По словам местного жителя Мурманска Сергея Чурюмова, который опубликовал запись в соцсети «ВКонтакте», артист был поражен необычным природным явлением.

«Мне 52 года, и ничего подобного я не видел», — приводит слова Мерзликина автор публикации.

Эмоции актёра оказались настолько сильными, что он сделал небольшую паузу, чтобы просто любоваться красотой северного неба.

Съёмки фильма «Истребители» в Кольском Заполярье

В регионе в настоящее время идут съёмки киноленты под названием «Истребители», в которой Андрей Мерзликин исполняет роль командира авианосца «Адмирал Кузнецов».

В свободное от съемок время актёр знакомится с природой и достопримечательностями Мурманской области. Северное сияние стало для него неожиданным и впечатляющим дополнением к рабочим будням.

Биография актёра

Андрей Мерзликин родился в 1973 году в городе Королёве. Он окончил актёрский факультет ВГИКа, где обучался в мастерской Евгения Киндинова. Широкую известность актёру принес фильм «Бумер» (18+) 2003 года. С тех пор он активно снимается в кино и театре, завоевывая любовь зрителей по всей России.

2
0
0
