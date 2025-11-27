Ученые нашли тайную причину высокого давления

Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали новый быстрый ПЭТ-КТ-тест, позволяющий выявлять избыток гормона альдостерона — скрытую причину повышенного давления у миллионов пациентов. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Альдостерон и его влияние на давление

Примерно четверть людей с гипертонией может иметь избыток альдостерона, вырабатываемого надпочечниками. Этот гормон:

Задерживает соль в организме;

Повышает артериальное давление;

Увеличивает риск инфаркта, инсульта и заболеваний почек.

Первичный гиперальдостеронизм часто не диагностируется, так как его признаки могут быть незаметными, а стандартная проверка требует сложных анализов и инвазивных процедур с установкой катетеров в крупные сосуды. Такие методы доступны не во всех клиниках и не всегда точны.

Новый ПЭТ-КТ-тест: быстро и безопасно

Разработанный британскими учеными метод занимает всего 10 минут и позволяет точно определить, какая из надпочечниковых желез вырабатывает слишком много альдостерона.

По словам профессора Брайана Уильямса, руководителя исследования:

«Мы ждали такой тест десятилетиями. Это новшество радикально меняет диагностику скрытой причины гипертонии и позволит точнее подбирать лечение».

Как работает инновационный препарат

Ученые создали уникальный препарат, который связывается с альдостерон-синтазой — ферментом, регулирующим производство гормона. Препарат накапливается именно в железе, где вырабатывается избыток альдостерона, «подсвечивая» проблемный участок на снимках ПЭТ-КТ.

Результаты пилотного исследования

В пилотном исследовании приняли участие 17 пациентов:

У всех удалось однозначно выявить источник гормонального дисбаланса;

Побочных эффектов не зафиксировано ;

Снимки показали точный уровень перепроизводства альдостерона.

Профессор Уильямс добавил: