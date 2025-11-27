Ученые нашли тайную причину высокого давления

Британские исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали новый быстрый ПЭТ-КТ-тест, позволяющий выявлять избыток гормона альдостерона — скрытую причину повышенного давления у миллионов пациентов. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Примерно четверть людей с гипертонией может иметь избыток альдостерона, вырабатываемого надпочечниками. Этот гормон:
Задерживает соль в организме;
Повышает артериальное давление;
Увеличивает риск инфаркта, инсульта и заболеваний почек.
Первичный гиперальдостеронизм часто не диагностируется, так как его признаки могут быть незаметными, а стандартная проверка требует сложных анализов и инвазивных процедур с установкой катетеров в крупные сосуды. Такие методы доступны не во всех клиниках и не всегда точны.
Разработанный британскими учеными метод занимает всего 10 минут и позволяет точно определить, какая из надпочечниковых желез вырабатывает слишком много альдостерона.
По словам профессора Брайана Уильямса, руководителя исследования:
«Мы ждали такой тест десятилетиями. Это новшество радикально меняет диагностику скрытой причины гипертонии и позволит точнее подбирать лечение».
Ученые создали уникальный препарат, который связывается с альдостерон-синтазой — ферментом, регулирующим производство гормона. Препарат накапливается именно в железе, где вырабатывается избыток альдостерона, «подсвечивая» проблемный участок на снимках ПЭТ-КТ.
В пилотном исследовании приняли участие 17 пациентов:
У всех удалось однозначно выявить источник гормонального дисбаланса;
Побочных эффектов не зафиксировано;
Снимки показали точный уровень перепроизводства альдостерона.
Профессор Уильямс добавил:
«Мы впервые можем увидеть это заболевание. В будущем это позволит точечно воздействовать на патологический участок, повышая эффективность лечения».
