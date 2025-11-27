18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.11.2025, 18:33

Смерть человека ведет к новому периоду существования: ученые сделали сенсационное открытие

Новости Мира 0 1 387

Современные ученые поставили под сомнение традиционное понимание смерти как окончательного завершения человеческого существования. Согласно недавним исследованиям, физическая смерть может не быть абсолютным концом сознания и индивидуальности человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на MK.RU.

Религиозная перспектива: душа и воскрешение

Вопрос о том, что происходит с человеком после смерти, остаётся предметом дискуссий уже многие столетия. Христианство утверждает, что душа человека после кончины попадает на небеса, где ожидает воскрешения.

Религиозные учения считают, что каждый человек рождается и умирает лишь один раз, обладая уникальными качествами и талантами. Любые изменения состояния после смерти возможны исключительно через воскрешение души и её соединение с новым, идеальным телом.

Миллионы верующих по всему миру разделяют эту точку зрения и не требуют дополнительных доказательств, однако скептики продолжают искать научные объяснения этому явлению.

Научный взгляд: мозг и гамма-излучение

В научном сообществе нет единого мнения о том, что происходит с человеком после смерти. Ранее считалось, что сознание полностью прекращается, когда наступает смерть.

Однако недавние эксперименты, опубликованные в журнале PNAS, показали иное. Ученые наблюдали за мозговой активностью умирающих пациентов и обнаружили, что в двух из четырёх случаев после кончины мозг продолжал вырабатывать гамма-излучение.

Возможное объяснение феномена

По одной из гипотез, обнаруженная мозговая активность может отражать процесс выхода души из тела. Если эта версия подтвердится, открытие станет научным свидетельством того, что смерть может быть лишь переходом к новому этапу существования.

На данный момент исследователи подчёркивают, что их выводы требуют дальнейшей проверки и подтверждения, и окончательных доказательств пока нет.

