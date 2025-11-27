Смерть человека ведет к новому периоду существования: ученые сделали сенсационное открытие

Современные ученые поставили под сомнение традиционное понимание смерти как окончательного завершения человеческого существования. Согласно недавним исследованиям, физическая смерть может не быть абсолютным концом сознания и индивидуальности человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на MK.RU.
Вопрос о том, что происходит с человеком после смерти, остаётся предметом дискуссий уже многие столетия. Христианство утверждает, что душа человека после кончины попадает на небеса, где ожидает воскрешения.
Религиозные учения считают, что каждый человек рождается и умирает лишь один раз, обладая уникальными качествами и талантами. Любые изменения состояния после смерти возможны исключительно через воскрешение души и её соединение с новым, идеальным телом.
Миллионы верующих по всему миру разделяют эту точку зрения и не требуют дополнительных доказательств, однако скептики продолжают искать научные объяснения этому явлению.
В научном сообществе нет единого мнения о том, что происходит с человеком после смерти. Ранее считалось, что сознание полностью прекращается, когда наступает смерть.
Однако недавние эксперименты, опубликованные в журнале PNAS, показали иное. Ученые наблюдали за мозговой активностью умирающих пациентов и обнаружили, что в двух из четырёх случаев после кончины мозг продолжал вырабатывать гамма-излучение.
По одной из гипотез, обнаруженная мозговая активность может отражать процесс выхода души из тела. Если эта версия подтвердится, открытие станет научным свидетельством того, что смерть может быть лишь переходом к новому этапу существования.
На данный момент исследователи подчёркивают, что их выводы требуют дальнейшей проверки и подтверждения, и окончательных доказательств пока нет.
