Максим Аверин откровенно о личной жизни и детях

50-летний актер Максим Аверин в интервью StarHit поделился своими мыслями о семье, детях и работе. Звезда сериалов и театра не скрывает: у него нет собственных детей, и он принял эту особенность своей жизни, сообщает Lada.kz.

Фото: mironov-theatre.ru

Юбилей в насыщенной жизни

Несмотря на полвека за плечами, Аверин живет очень активной жизнью. Он сочетает работу в театре с репетициями, съемками в кино и преподавательской деятельностью. Недавно артист запустил собственный курс для студентов в Театральном институте имени Бориса Щукина, где его ученики становятся своеобразными «детьми» актера.

«Я уже давно забыл про отдых, — говорит Максим. — Но мне важно отдавать знания дальше. Это часть моей жизни».

Курс для студентов: труд и личное участие

Когда Аверин набирал студентов для своего курса, многие интересовались, зачем ему это нужно. Тогда он просто решил прислушаться к совету ректора Евгения Князева: «Пришло время возвращать долги».

Подход Аверина был максимально личным и тщательным:

Он проводил онлайн-прослушивания, просмотрев около 4000 кандидатов .

После этого лично встречался с 2500 студентами на очных прослушиваниях.

Каждый раз артист переживал: «А вдруг сейчас войдет тот, кто может и должен заниматься этой профессией, а я его пропущу?»

«Я горжусь тем, что сам выбрал свой курс. Я хотел найти тех, кому смогу дать крылья», — отмечает Аверин, делясь своими эмоциями.

Отношения с «детьми-студентами»

Сейчас у актера десятки учеников, с которыми он проводит регулярные занятия и помогает освоиться в профессии. По словам Аверина, студенты учат его новому языку молодежи — например, когда несколько раз называли его «наш краш», он долго не понимал, что это значит.

«А еще у них есть свой чат, про который они думают, что я не знаю», — с улыбкой рассказывает Максим.

Такая работа позволяет Аверину формировать новое поколение актеров и одновременно поддерживать связь с молодежью.

Личная жизнь и тема детей

Несмотря на насыщенную профессиональную деятельность, вопрос о собственных детях для Аверина остаётся открытым. В интервью актер признался:

Он не планирует специально пытаться завести наследников.

«Думаю, что, наверное, уже не получится. Бог меня очень щедро одарил в жизненных событиях. Может быть, это такой баланс», — говорит артист.

Максим не испытывает давления или чувства, что без детей его жизнь будет неполной. По его мнению, не стоит ожидать, что дети будут оправдывать надежды родителей.

Ученики как «вторые дети»

Актер считает своих студентов частью своей жизни и души:

«30 студентов — это тоже мои дети. Когда они поступили, я сказал: „Жизнь может сложиться по-разному. Даже очень талантливый человек иногда исчезает в этом пространстве, а кто-то, наоборот, взлетает. Но то, что мы друг у друга навсегда — это точно. Я ваш худрук навсегда. Каждый из вас навсегда в моем сердце“».

Для Аверина это не просто слова — он искренне считает, что отношения с учениками формируют его наследие в профессии.

Итог: гармония в жизни

Максим Аверин не жалеет о том, что в личной жизни у него нет детей. Он уверен, что богатство жизненного опыта, возможность учить молодых актеров и собственные профессиональные достижения создают баланс, который наполняет его жизнь смыслом.