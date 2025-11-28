Турист из Литвы шокирован обращением турецкого инструктора

Житель Литвы Гатис, отдыхавший с семьей в турецком Сиде, поделился неприятными впечатлениями от тура по горной реке. По его словам, турецкий инструктор по рафтингу неожиданно поприветствовал группу на русском языке, назвав всех «гражданами Советского Союза», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: news.myseldon.com

Русский язык вместо ожидаемого

Турист отметил, что выбрал для себя русскоязычный тур, а для дочери — англоязычный. Группа, в основном состоявшая из литовцев и поляков, начала маршрут с определённой поляны в национальном парке. Именно здесь инструктор громко обратился к ним словами, которые вызвали шок и недоумение.

Реакция участников тура

Слова инструктора явно выбили из колеи не только литовца и его супругу, но и туристов из Польши. Один из участников группы громко возразил: «Мы вам не русские и не советские», однако турецкий гид проигнорировал замечание.

Нарушения со стороны инструктора

Помимо странного приветствия, турист пожаловался, что инструктор употреблял спиртные напитки прямо во время проведения тура. Литовец подчеркнул, что этот опыт стал для него настолько неприятным, что он поставил «на Турции крест».

Комментарии соотечественников

Интересно, что в комментариях к публикации возмущение туриста высмеяли его же соотечественники. Они напомнили, что гиду не нужен литовский язык, так как туристов из Прибалтики приезжает слишком мало. Более того, сам турист заранее выбрал русскоязычную группу.

Русский язык — глобальный фактор

Комментаторы также отметили, что русский язык входит в топ-5 международных языков и широко используется туристами и представителями индустрии в разных странах. Литовский язык, напротив, не попадает даже в двадцатку наиболее распространённых языков мира, и ожидать общения на нём за границей было наивно.