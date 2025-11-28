18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.11.2025, 07:41

Три привычки, которые тихо убивают ваши сосуды

Новости Мира

Тромбоз часто воспринимается как внезапное заболевание, которое появляется без предупреждения. Однако врачи отмечают: в большинстве случаев проблема развивается постепенно, под воздействием привычек и образа жизни. Врач-физиолог Александр Калюжин назвал три ключевых фактора, которые повышают риск образования тромбов,  сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.freepik.com
Фото: ru.freepik.com

1. Курение: яд, замедляющий кровь

Курение не только вредит легким, но и напрямую влияет на состояние сосудов. Табачный яд провоцирует хроническое микровоспаление, из-за чего тромбоциты становятся чрезмерно активными, а кровь — вязкой.

Особенно опасно сочетание курения с лишним весом и малоподвижным образом жизни. В таких условиях риск тромбоза возрастает многократно. Медик уточняет:

«Из-за медленного тока крови в венах формируются тромбы, особенно у пожилых людей и при варикозе».

2. Обезвоживание: густая кровь как фактор риска

Недостаток жидкости в организме — ещё один фактор, способствующий тромбообразованию. Особенно это касается ситуаций после употребления алкоголя, когда кровь становится более вязкой, а ток крови замедляется.

Регулярное употребление достаточного количества воды помогает поддерживать нормальную текучесть крови и снижает нагрузку на сосуды.

3. Самолечение: опасные «короткие пути» к проблемам

Приём гормональных контрацептивов, анаболиков или биологически активных добавок без контроля врача также повышает риск тромбоза. Самовольное лечение или «подбор» препаратов без медицинской консультации может быть особенно опасным для сосудов.

Важно помнить

Статья носит исключительно информационный характер и не является медицинским назначением. Для оценки индивидуальных рисков и подбора профилактических мер необходимо обращаться к специалисту.

