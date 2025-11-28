Народные способы борьбы с похмельем, которые действительно работают

Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета, врач Ольга Сайно, рассказала «Газете.Ru» , какие народные средства помогают при похмелье. По ее словам, куриный бульон, рассол, какао, отвары трав и овсянка способны облегчить неприятные последствия употребления алкоголя, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay

Основные симптомы похмелья

Похмелье проявляется рядом физических и эмоциональных признаков:

слабость и дрожь в ногах,

головная боль и головокружение,

тахикардия и шум в ушах,

тошнота и рвота,

раздражительность и нарушенный сон,

сухость во рту, потливость и тремор рук.

Эти состояния связаны с обезвоживанием организма и интоксикацией продуктами распада алкоголя.

Что помогает: проверенные народные средства

По словам Ольги Сайно, следующие продукты и напитки способны облегчить похмелье:

Рассол из-под огурцов или капусты (без уксуса) – восполняет жидкости, снижает давление благодаря солям и эфирным маслам, содержит витамины группы В и С.

Куриный бульон – быстро усваивается и восстанавливает силы, особенно при отсутствии аппетита.

Овсяная каша – обволакивает слизистую желудка и способствует абсорбированию остатков алкоголя.

Отвары трав и зеленый чай – мягко выводят токсины и поддерживают работу организма.

Минеральная вода и кисломолочные продукты – помогают восстановить водно-солевой баланс.

Какао на воде – мягко тонизирует и поддерживает организм.

Янтарная кислота – ускоряет выведение токсинов.

Что не стоит делать

Доктор Сайно предупреждает, что при похмелье лучше отказаться от обезболивающих:

«Анальгин, парацетамол, цитрамон или ибупрофен могут усилить повреждение слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, вызвать язвы и даже привести к токсическому отравлению, если сочетать с алкоголем».

Например, алкоголь в комбинации с настоем корвалола может превращаться в фенобарбитал, что крайне опасно для организма.

Итог

Народные средства при похмелье помогают мягко и безопасно облегчить симптомы интоксикации. Основной принцип — восстановление водного баланса, поддержка работы желудка и мяговая детоксикация организма.