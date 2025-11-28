Народные способы борьбы с похмельем, которые действительно работают

Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета, врач Ольга Сайно, рассказала «Газете.Ru», какие народные средства помогают при похмелье. По ее словам, куриный бульон, рассол, какао, отвары трав и овсянка способны облегчить неприятные последствия употребления алкоголя, сообщает Lada.kz.
Похмелье проявляется рядом физических и эмоциональных признаков:
слабость и дрожь в ногах,
головная боль и головокружение,
тахикардия и шум в ушах,
тошнота и рвота,
раздражительность и нарушенный сон,
сухость во рту, потливость и тремор рук.
Эти состояния связаны с обезвоживанием организма и интоксикацией продуктами распада алкоголя.
По словам Ольги Сайно, следующие продукты и напитки способны облегчить похмелье:
Рассол из-под огурцов или капусты (без уксуса) – восполняет жидкости, снижает давление благодаря солям и эфирным маслам, содержит витамины группы В и С.
Куриный бульон – быстро усваивается и восстанавливает силы, особенно при отсутствии аппетита.
Овсяная каша – обволакивает слизистую желудка и способствует абсорбированию остатков алкоголя.
Отвары трав и зеленый чай – мягко выводят токсины и поддерживают работу организма.
Минеральная вода и кисломолочные продукты – помогают восстановить водно-солевой баланс.
Какао на воде – мягко тонизирует и поддерживает организм.
Янтарная кислота – ускоряет выведение токсинов.
Доктор Сайно предупреждает, что при похмелье лучше отказаться от обезболивающих:
«Анальгин, парацетамол, цитрамон или ибупрофен могут усилить повреждение слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, вызвать язвы и даже привести к токсическому отравлению, если сочетать с алкоголем».
Например, алкоголь в комбинации с настоем корвалола может превращаться в фенобарбитал, что крайне опасно для организма.
Народные средства при похмелье помогают мягко и безопасно облегчить симптомы интоксикации. Основной принцип — восстановление водного баланса, поддержка работы желудка и мяговая детоксикация организма.
