Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.11.2025, 09:26

Народные способы борьбы с похмельем, которые действительно работают

Новости Мира

Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета, врач Ольга Сайно, рассказала «Газете.Ru», какие народные средства помогают при похмелье. По ее словам, куриный бульон, рассол, какао, отвары трав и овсянка способны облегчить неприятные последствия употребления алкоголя, сообщает Lada.kz. 

Основные симптомы похмелья

Похмелье проявляется рядом физических и эмоциональных признаков:

  • слабость и дрожь в ногах,

  • головная боль и головокружение,

  • тахикардия и шум в ушах,

  • тошнота и рвота,

  • раздражительность и нарушенный сон,

  • сухость во рту, потливость и тремор рук.

Эти состояния связаны с обезвоживанием организма и интоксикацией продуктами распада алкоголя.

Что помогает: проверенные народные средства

По словам Ольги Сайно, следующие продукты и напитки способны облегчить похмелье:

  • Рассол из-под огурцов или капусты (без уксуса) – восполняет жидкости, снижает давление благодаря солям и эфирным маслам, содержит витамины группы В и С.

  • Куриный бульон – быстро усваивается и восстанавливает силы, особенно при отсутствии аппетита.

  • Овсяная каша – обволакивает слизистую желудка и способствует абсорбированию остатков алкоголя.

  • Отвары трав и зеленый чай – мягко выводят токсины и поддерживают работу организма.

  • Минеральная вода и кисломолочные продукты – помогают восстановить водно-солевой баланс.

  • Какао на воде – мягко тонизирует и поддерживает организм.

  • Янтарная кислота – ускоряет выведение токсинов.

Что не стоит делать

Доктор Сайно предупреждает, что при похмелье лучше отказаться от обезболивающих:

«Анальгин, парацетамол, цитрамон или ибупрофен могут усилить повреждение слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, вызвать язвы и даже привести к токсическому отравлению, если сочетать с алкоголем».

Например, алкоголь в комбинации с настоем корвалола может превращаться в фенобарбитал, что крайне опасно для организма.

Итог

Народные средства при похмелье помогают мягко и безопасно облегчить симптомы интоксикации. Основной принцип — восстановление водного баланса, поддержка работы желудка и мяговая детоксикация организма.

