28.11.2025, 10:37

Названы продукты, из-за которых в почках появляются камни

Новости Мира 0 1 065

Уролог и онколог Виген Малхасян рассказал, какие продукты повышают риск развития мочекаменной болезни и почему с ними стоит быть осторожными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: timesofindia.indiatimes.com
Фото: timesofindia.indiatimes.com

Камни в почках: что это и из чего они состоят

Около 60–80% всех камней в почках состоят из оксалатов кальция. Эти образования прочные, нерастворимые и плохо поддаются дроблению.

Оксалаты — это соли щавелевой кислоты, содержащие кальций. 30% оксалатов поступают с пищей, а 70% образуются в организме при метаболизме витамина C.

«Оксалаты не расщепляются и не перерабатываются, а выводятся с мочой. В урине они соединяются с кальцием, образуя комплексы, которые кристаллизуются и формируют камни», — объяснил Малхасян.

Почему камни появляются

Главной причиной образования камней является гипероксалурия — повышенная концентрация оксалатов в моче. Она может возникать по двум причинам:

  • Алиментарная гипероксалурия — избыточное поступление оксалатов с пищей.

  • Энтеральная гипероксалурия — чрезмерное всасывание оксалатов в кишечнике.

Важный защитный механизм: кальций в кишечнике связывается с оксалатами, предотвращая их всасывание. Поэтому молочные продукты полезны при риске камнеобразования — они становятся источником кальция, который «нейтрализует» оксалаты.

Какие продукты содержат много оксалатов

По словам уролога, среднее потребление оксалатов с пищей составляет 300–1000 мг в день, а при профилактике камней следует снизить его до 50 мг.

Продукты с повышенным содержанием оксалатов:

  • Какао и шоколад

  • Черный чай

  • Баклажаны, свекла, морковь, петрушка

  • Ревень, зеленый перец, шпинат, щавель, сельдерей

  • Помидоры, инжир, малина

  • Орехи: кешью, миндаль, грецкие орехи, фундук

  • Гречка

Как снизить риск образования камней

Если у человека обнаружены оксалатные камни, рекомендуется:

  • Измерить содержание оксалата в моче.

  • Ограничить продукты с высоким содержанием оксалатов, а также витамин C, соль и животный белок.

  • Увеличить потребление молочных продуктов и клетчатки.

Следование этим рекомендациям помогает снизить концентрацию оксалатов и уменьшить риск образования камней в почках.

