Названы продукты, из-за которых в почках появляются камни

Уролог и онколог Виген Малхасян рассказал, какие продукты повышают риск развития мочекаменной болезни и почему с ними стоит быть осторожными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Около 60–80% всех камней в почках состоят из оксалатов кальция. Эти образования прочные, нерастворимые и плохо поддаются дроблению.
Оксалаты — это соли щавелевой кислоты, содержащие кальций. 30% оксалатов поступают с пищей, а 70% образуются в организме при метаболизме витамина C.
«Оксалаты не расщепляются и не перерабатываются, а выводятся с мочой. В урине они соединяются с кальцием, образуя комплексы, которые кристаллизуются и формируют камни», — объяснил Малхасян.
Главной причиной образования камней является гипероксалурия — повышенная концентрация оксалатов в моче. Она может возникать по двум причинам:
Алиментарная гипероксалурия — избыточное поступление оксалатов с пищей.
Энтеральная гипероксалурия — чрезмерное всасывание оксалатов в кишечнике.
Важный защитный механизм: кальций в кишечнике связывается с оксалатами, предотвращая их всасывание. Поэтому молочные продукты полезны при риске камнеобразования — они становятся источником кальция, который «нейтрализует» оксалаты.
По словам уролога, среднее потребление оксалатов с пищей составляет 300–1000 мг в день, а при профилактике камней следует снизить его до 50 мг.
Продукты с повышенным содержанием оксалатов:
Какао и шоколад
Черный чай
Баклажаны, свекла, морковь, петрушка
Ревень, зеленый перец, шпинат, щавель, сельдерей
Помидоры, инжир, малина
Орехи: кешью, миндаль, грецкие орехи, фундук
Гречка
Если у человека обнаружены оксалатные камни, рекомендуется:
Измерить содержание оксалата в моче.
Ограничить продукты с высоким содержанием оксалатов, а также витамин C, соль и животный белок.
Увеличить потребление молочных продуктов и клетчатки.
Следование этим рекомендациям помогает снизить концентрацию оксалатов и уменьшить риск образования камней в почках.
