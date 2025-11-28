У китайского кроссовера SWM оторвало двигатель из-за некачественных болтов (видео)

Telegram-канал Baza сообщил о происшествии, которое произошло с владельцем китайского кроссовера SWM G01 2023 года выпуска в Санкт-Петербурге. Во время движения у автомобиля мотор «ушёл» под днище из-за некачественных болтов, сообщает Lada.kz.

Кадр: Telegram-канал Baza

Причина инцидента — некачественные болты

По информации Baza, у автомобиля с пробегом всего 60 тысяч километров двигатель начал работать с перебоями и в итоге полностью оторвался от подушек. Причиной случившегося стал мягкий сплав металла, из которого были изготовлены крепежные болты: они просто не выдержали нагрузки и сломались во время движения.

Проблемы модели SWM G01

Владельцы SWM G01 также отмечают частые неполадки с электроникой. Среди наиболее распространённых жалоб:

самопроизвольное включение и выключение щитка приборов ,

незапланированное глушение двигателя без видимой причины.

Технические характеристики и оснащение

SWM G01 оснащается турбомотором:

Объём двигателя — 1,5 литра ,

Мощность — 138 л.с. (212 Нм) ,

Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением ,

Привод — передний.

Габариты автомобиля: 4610×1855×1740 мм, колесная база — 2750 мм.

Среди опций и оснащения:

Цифровая приборная панель 7 дюймов,

Светодиодная оптика ,

Панорамная крыша с люком ,

Вентилируемое сиденье водителя ,

Мультимедийная система на базе Android с экраном 10 дюймов и слотом для SIM-карты,

Аудиосистема с девятью динамиками и сабвуфером.

Системы безопасности включают:

контроль слепых зон,

предупреждение о выходе из полосы движения,

сигнализацию об опасности при открытии дверей,

предупреждение о фронтальном столкновении.

История бренда SWM

Автомобили SWM начали выпускать на заводе «Автотор» в Калининграде с апреля 2023 года. Бренд принадлежит компании Shineray Group, основанной в 1997 году, которая производит автомобили, мотоциклы и спецтехнику под маркой SWM с 2016 года.

Изначально SWM (Speedy Working Motors) была итальянской компанией, выпускавшей мотоциклы в период с 1972 по 1984 год.