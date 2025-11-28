У китайского кроссовера SWM оторвало двигатель из-за некачественных болтов (видео)

Telegram-канал Baza сообщил о происшествии, которое произошло с владельцем китайского кроссовера SWM G01 2023 года выпуска в Санкт-Петербурге. Во время движения у автомобиля мотор «ушёл» под днище из-за некачественных болтов, сообщает Lada.kz.
По информации Baza, у автомобиля с пробегом всего 60 тысяч километров двигатель начал работать с перебоями и в итоге полностью оторвался от подушек. Причиной случившегося стал мягкий сплав металла, из которого были изготовлены крепежные болты: они просто не выдержали нагрузки и сломались во время движения.
Владельцы SWM G01 также отмечают частые неполадки с электроникой. Среди наиболее распространённых жалоб:
самопроизвольное включение и выключение щитка приборов,
незапланированное глушение двигателя без видимой причины.
SWM G01 оснащается турбомотором:
Объём двигателя — 1,5 литра,
Мощность — 138 л.с. (212 Нм),
Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением,
Привод — передний.
Габариты автомобиля: 4610×1855×1740 мм, колесная база — 2750 мм.
Среди опций и оснащения:
Цифровая приборная панель 7 дюймов,
Светодиодная оптика,
Панорамная крыша с люком,
Вентилируемое сиденье водителя,
Мультимедийная система на базе Android с экраном 10 дюймов и слотом для SIM-карты,
Аудиосистема с девятью динамиками и сабвуфером.
Системы безопасности включают:
контроль слепых зон,
предупреждение о выходе из полосы движения,
сигнализацию об опасности при открытии дверей,
предупреждение о фронтальном столкновении.
Автомобили SWM начали выпускать на заводе «Автотор» в Калининграде с апреля 2023 года. Бренд принадлежит компании Shineray Group, основанной в 1997 году, которая производит автомобили, мотоциклы и спецтехнику под маркой SWM с 2016 года.
Изначально SWM (Speedy Working Motors) была итальянской компанией, выпускавшей мотоциклы в период с 1972 по 1984 год.
