Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
28.11.2025, 12:41

У китайского кроссовера SWM оторвало двигатель из-за некачественных болтов (видео)

Новости Мира 0 394

Telegram-канал Baza сообщил о происшествии, которое произошло с владельцем китайского кроссовера SWM G01 2023 года выпуска в Санкт-Петербурге. Во время движения у автомобиля мотор «ушёл» под днище из-за некачественных болтов, сообщает Lada.kz. 

Кадр: Telegram-канал Baza
Кадр: Telegram-канал Baza

Причина инцидента — некачественные болты

По информации Baza, у автомобиля с пробегом всего 60 тысяч километров двигатель начал работать с перебоями и в итоге полностью оторвался от подушек. Причиной случившегося стал мягкий сплав металла, из которого были изготовлены крепежные болты: они просто не выдержали нагрузки и сломались во время движения.

Проблемы модели SWM G01

Владельцы SWM G01 также отмечают частые неполадки с электроникой. Среди наиболее распространённых жалоб:

  • самопроизвольное включение и выключение щитка приборов,

  • незапланированное глушение двигателя без видимой причины.

Технические характеристики и оснащение

SWM G01 оснащается турбомотором:

  • Объём двигателя — 1,5 литра,

  • Мощность — 138 л.с. (212 Нм),

  • Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением,

  • Привод — передний.

Габариты автомобиля: 4610×1855×1740 мм, колесная база — 2750 мм.

Среди опций и оснащения:

  • Цифровая приборная панель 7 дюймов,

  • Светодиодная оптика,

  • Панорамная крыша с люком,

  • Вентилируемое сиденье водителя,

  • Мультимедийная система на базе Android с экраном 10 дюймов и слотом для SIM-карты,

  • Аудиосистема с девятью динамиками и сабвуфером.

Системы безопасности включают:

  • контроль слепых зон,

  • предупреждение о выходе из полосы движения,

  • сигнализацию об опасности при открытии дверей,

  • предупреждение о фронтальном столкновении.

История бренда SWM

Автомобили SWM начали выпускать на заводе «Автотор» в Калининграде с апреля 2023 года. Бренд принадлежит компании Shineray Group, основанной в 1997 году, которая производит автомобили, мотоциклы и спецтехнику под маркой SWM с 2016 года.

Изначально SWM (Speedy Working Motors) была итальянской компанией, выпускавшей мотоциклы в период с 1972 по 1984 год.

