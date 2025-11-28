Трамп объявил о «вечной паузе» миграции из стран третьего мира

Президент США Дональд Трамп заявил о решении навсегда приостановить миграцию в Соединённые Штаты из стран третьего мира. По его словам, эта мера направлена на восстановление эффективности миграционной системы страны и усиление контроля за въездом иностранцев, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Ограничения на федеральные льготы для иностранцев

В своём сообщении в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что все федеральные льготы и субсидии будут прекращены для иностранных граждан. «Я поставлю на постоянную паузу миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться», — отметил он.

Депортации «угрожающих обществу» иностранцев

Кроме того, президент США пообещал, что власти будут депортировать из страны любых иностранцев, которых считают:

общественным бременем;

угрозой национальной безопасности;

лицами, «несовместимыми с западной цивилизацией».

Эти меры, по словам Трампа, призваны защитить экономические и социальные интересы США, а также укрепить безопасность на внутреннем и внешнем фронтах.

Политический и общественный контекст

Решение Трампа прозвучало на фоне продолжающихся дебатов в США о миграционной политике и контроле за границами. Некоторые эксперты оценивают такую инициативу как беспрецедентную по своей жёсткости и потенциально вызывающую широкий общественный резонанс как внутри страны, так и за её пределами.