Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 128 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. По данным пожарного управления, еще 79 жителей получили травмы различной степени тяжести, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Chan Long Hei

Спасатели продолжают работу на месте трагедии

Из сгоревших зданий извлекли 108 тел , еще 16 человек остаются в квартирах.

Четверо пострадавших скончались в больнице.

Опознано 39 жертв, судьба остальных уточняется.

По информации полиции, поступило 467 заявлений о пропавших без вести, часть из них оказалась дублирующей. На данный момент:

39 человек признаны погибшими

35 госпитализированы

110 найдено и находятся в безопасности

Судьба 200 человек остается неизвестной, включая неопознанные тела

Причины и ход пожара

Пожар начался 26 ноября. Очаг возгорания — бамбуковые строительные леса, установленные вокруг зданий в рамках реновации комплекса.

Огонь быстро охватил все восемь зданий комплекса

Пожар стал самым масштабным в Гонконге за 17 лет

Ликвидировать его удалось только спустя два дня

В настоящее время спасатели продолжают осмотр квартир

Расследование и меры властей

Местные власти отметили необычную скорость распространения огня и начали уголовное расследование. Уже задержаны три человека по подозрению в непредумышленном убийстве.