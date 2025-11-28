Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 128 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. По данным пожарного управления, еще 79 жителей получили травмы различной степени тяжести, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Из сгоревших зданий извлекли 108 тел, еще 16 человек остаются в квартирах.
Четверо пострадавших скончались в больнице.
Опознано 39 жертв, судьба остальных уточняется.
По информации полиции, поступило 467 заявлений о пропавших без вести, часть из них оказалась дублирующей. На данный момент:
39 человек признаны погибшими
35 госпитализированы
110 найдено и находятся в безопасности
Судьба 200 человек остается неизвестной, включая неопознанные тела
Пожар начался 26 ноября. Очаг возгорания — бамбуковые строительные леса, установленные вокруг зданий в рамках реновации комплекса.
Огонь быстро охватил все восемь зданий комплекса
Пожар стал самым масштабным в Гонконге за 17 лет
Ликвидировать его удалось только спустя два дня
В настоящее время спасатели продолжают осмотр квартир
Местные власти отметили необычную скорость распространения огня и начали уголовное расследование. Уже задержаны три человека по подозрению в непредумышленном убийстве.
