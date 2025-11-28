Что произойдёт с вашим организмом, если каждое утро выпивать стакан апельсинового сока

Каждое утро многие россияне стоят перед выбором идеального завтрака. Правильное питание в начале дня не только утоляет голод, но и запускает жизненно важные процессы в только что проснувшемся организме. Учёные предлагают простое решение — стакан апельсинового сока, который может оказывать заметное влияние на здоровье, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: shedevrum.ai

Удивительное открытие исследователей

Недавние исследования, опубликованные в журнале Molecular Nutrition & Food Research, показали, что ежедневное употребление апельсинового сока способно изменять работу генов. По данным эксперимента, регулярный приём напитка влияет на активность примерно 1700 генов, связанных с метаболизмом и функционированием сердечно-сосудистой системы.

Специалисты из США и Бразилии провели эксперимент с участием 20 взрослых участников. На протяжении двух месяцев добровольцы каждое утро выпивали по две порции натурального апельсинового сока. Анализ иммунных клеток показал впечатляющие результаты: улучшалась работа кровеносных сосудов, а воспалительные процессы в организме существенно снижались.

В чём секрет пользы апельсинового сока

Главный компонент, отвечающий за положительный эффект, — флавоноиды. Эти мощные антиоксиданты давно признаны надёжными защитниками сердца и сосудов, помогая поддерживать их здоровье и предотвращать воспаления.

Учёные отмечают, что степень влияния напитка может зависеть от массы тела человека. Механизмы воздействия апельсинового сока продолжают изучаться, и исследователи надеются вскоре понять их более подробно.

Важное предупреждение

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Перед тем как вносить изменения в рацион, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.