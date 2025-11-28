18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.11.2025, 16:10

«Где твой черный пистолет?»: к кому обращался Владимир Высоцкий в своей легендарной песне

Песня «Большой Каретный» занимает особое место в творчестве Владимира Высоцкого. За годы она стала одной из самых узнаваемых и любимых, но вопрос о том, к кому именно обращается артист в строчках «Где твой черный пистолет?», продолжает вызывать споры. Попробуем разобраться в этом вместе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр из мини-сериала "Место встречи изменить нельзя" (12+)
Фото: кадр из мини-сериала "Место встречи изменить нельзя" (12+)

Версия первая: Левон Кочарян — друг и сотрудник уголовного розыска

По одной из наиболее правдоподобных версий, вопрос о «черном пистолете» адресован Левону Кочаряну, другу Высоцкого. Кочарян жил в доме № 15 на Большом Каретном переулке и получил юридическое образование. Позже он стал сотрудником Московского уголовного розыска.

Считается, что Левон мог хвастаться своим табельным оружием перед Владимиром Семеновичем, а тот, в свою очередь, перенес эту иносказательную сцену в текст песни, придав ей художественный образ.

Версия вторая: Анатолий Утевский и любовь к оружию

Существует мнение, что песня посвящена Анатолию Утевскому, еще одному другу Высоцкого, который также жил на Большом Каретном. Утевский имел юридическое образование и проходил практику в уголовном розыске.

Сообщается, что именно с ним Высоцкий участвовал в следственных действиях, что пробудило у певца интерес к оружию. По этой версии, строчка «Где твой черный пистолет?» отражает наблюдения и впечатления, полученные во время этих выездов.

Версия третья: Высоцкий обращается к самому себе

Третья версия принадлежит отцу Владимира Высоцкого, Семену Владимировичу. По его словам, сын в песне обращается к самому себе.

В детстве Владимир играл трофейным пистолетом, дуло которого было залито свинцом. Эта «игрушка» оставила сильное впечатление на мальчика, и впоследствии любовь к оружию отразилась в строчках песни. Таким образом, вопрос о пистолете можно воспринимать как символ внутреннего мира самого Высоцкого.

Песня «Большой Каретный» остается многозначной и таинственной: каждый слушатель вправе выбирать ту версию, которая кажется ему наиболее близкой и убедительной.

