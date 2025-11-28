В России включили верификацию для иностранных SIM-карт: как теперь работает доступ в сеть

Российские операторы связи запустили механизм обязательной верификации для иностранных SIM-карт, которые начинают работать на территории РФ. Об этом сообщили в Минцифры России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Aquarius Studio/Shutterstock/FOTODOM

Новый порядок доступа к связи после пересечения границы

Теперь такие карты проходят так называемый период «охлаждения» — временное ограничение, которое действует и для российских номеров.

Период ожидания и автоматическое восстановление доступа

В ведомстве объяснили, что 24-часовая задержка перед разблокировкой сети нужна для обеспечения безопасности и защиты от угроз, включая использование мобильной связи для координации беспилотников.

По истечении суток доступ к мобильному интернету и SMS восстанавливается автоматически, без участия оператора.

Как происходит верификация иностранной SIM-карты

После регистрации карты в сети российского оператора пользователю приходит SMS с ссылкой.

Для подтверждения требуется пройти авторизацию через капчу. После успешной проверки мобильный интернет и SMS-сообщения снова становятся доступны.

Пользователи уже почувствовали перебои

На текущей неделе операторы начали рассылать абонентам предупреждения о возможных временных отключениях мобильного интернета. Такие сообщения получили жители Белгородской области. О кратковременных проблемах со связью также сообщили пользователи в Архангельской области.

Эксперты предупреждают о рисках мошенничества

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов отметил, что введение периода «охлаждения» может повлечь рост мошеннических атак.

По его словам, злоумышленники способны устанавливать в местах скопления людей — на вокзалах и в аэропортах — специальные устройства, которые считывают информацию с находящихся рядом гаджетов, что увеличивает угрозы для абонентов.