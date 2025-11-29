18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.11.2025, 20:31

Когда Солнце «замрёт» на небе и польются метеоры: декабрьские чудеса космоса

Новости Мира 0 280

Декабрь 2025 года обещает быть особенно насыщенным на астрономические события. На небе ожидаются полнолуния, метеорные потоки и значимые явления, такие как зимнее солнцестояние. Любители астрономии смогут наблюдать самые яркие события последнего месяца года, сообщает Lada.kz со ссылкой на pogoda.

Фото: freepik
Фото: freepik

Ключевые даты декабря 2025 года

  • 5 декабря – полнолуние и суперлуние

  • 7 декабря – западная элонгация Меркурия (-0,5 зв. вел.)

  • 12 декабря – Луна в фазе последней четверти

  • 13–14 декабря – пик метеорного потока Геминиды

  • 20 декабря – новолуние

  • 21 декабря – зимнее солнцестояние, начало астрономической зимы

  • 21–22 декабря – пик метеорного потока Урсиды

  • 27 декабря – Луна рядом с Сатурном и Нептуном

  • 28 декабря – Луна в фазе первой четверти

7 декабря – элонгация Меркурия

Казахстанский астроном Светлана Мошкина объяснила, что западная элонгация Меркурия — это период, когда планета максимально удалена от Солнца по угловому расстоянию и становится хорошо видимой на утреннем небе перед восходом Солнца.

"Это лучшее время для наблюдения самой маленькой планеты Солнечной системы, так как Меркурий поднимается выше горизонта, чем обычно", – отметила она.

Подобные явления происходят примерно каждые 116 дней и имеют утренний аналог восточной (вечерней) элонгации.

21 декабря – день зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — одно из самых знаковых астрономических событий года. В этот день, который в 2025 году приходится на 21 декабря, Северное полушарие переживает самый короткий день и самую длинную ночь.

Световой день начинает постепенно удлиняться после того, как Солнце в полдень достигает минимальной высоты над горизонтом. В Алматы зимнее солнцестояние наступит в 20:04.

"В этот момент Солнце проходит самую южную точку эклиптики, и на Земле начинается астрономическая зима", – подчеркнула Мошкина.

21 и 22 декабря Солнце практически "замеряет" на небе, демонстрируя одинаковую продолжительность дня и ночи (8:59 и 15:01 соответственно).

Метеорные потоки середины и конца декабря

13–14 декабря – Геминиды

Последний яркий метеорный поток года, Геминиды, активен с 4 по 20 декабря, а пик приходится на ночь с 13 на 14 декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов.

По прогнозам, можно наблюдать до 150 метеоров в час, а убывающая Луна создаст оптимальные условия. Особенность потока: его "родителем" является астероид (3200) Фаэтон, а не комета, поэтому метеоры особенно яркие и разноцветные.

21–22 декабря – Урсиды

Метеорный поток Урсиды наблюдается преимущественно в Северном полушарии, а радиант находится в созвездии Малой Медведицы. Пик активности приходится на 17–26 декабря, что совпадает с зимним солнцестоянием.

  • Ожидаемая активность: до 10 метеоров в час

  • Луна не мешает наблюдению

  • Источник потока – комета 8P/Туттля

"Наблюдать Урсиды можно только визуально, телескопы здесь не помогут", – отметила Мошкина.

Декабрь 2025 года станет отличной возможностью для казахстанцев увидеть и запомнить самые яркие космические явления года — от Лунных фаз и суперлуния до завораживающих метеорных потоков и астрономического начала зимы.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь