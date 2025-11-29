Когда Солнце «замрёт» на небе и польются метеоры: декабрьские чудеса космоса

Декабрь 2025 года обещает быть особенно насыщенным на астрономические события. На небе ожидаются полнолуния, метеорные потоки и значимые явления, такие как зимнее солнцестояние. Любители астрономии смогут наблюдать самые яркие события последнего месяца года, сообщает Lada.kz со ссылкой на pogoda.

Фото: freepik

Ключевые даты декабря 2025 года

5 декабря – полнолуние и суперлуние

7 декабря – западная элонгация Меркурия (-0,5 зв. вел.)

12 декабря – Луна в фазе последней четверти

13–14 декабря – пик метеорного потока Геминиды

20 декабря – новолуние

21 декабря – зимнее солнцестояние, начало астрономической зимы

21–22 декабря – пик метеорного потока Урсиды

27 декабря – Луна рядом с Сатурном и Нептуном

28 декабря – Луна в фазе первой четверти

7 декабря – элонгация Меркурия

Казахстанский астроном Светлана Мошкина объяснила, что западная элонгация Меркурия — это период, когда планета максимально удалена от Солнца по угловому расстоянию и становится хорошо видимой на утреннем небе перед восходом Солнца.

"Это лучшее время для наблюдения самой маленькой планеты Солнечной системы, так как Меркурий поднимается выше горизонта, чем обычно", – отметила она.

Подобные явления происходят примерно каждые 116 дней и имеют утренний аналог восточной (вечерней) элонгации.

21 декабря – день зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — одно из самых знаковых астрономических событий года. В этот день, который в 2025 году приходится на 21 декабря, Северное полушарие переживает самый короткий день и самую длинную ночь.

Световой день начинает постепенно удлиняться после того, как Солнце в полдень достигает минимальной высоты над горизонтом. В Алматы зимнее солнцестояние наступит в 20:04.

"В этот момент Солнце проходит самую южную точку эклиптики, и на Земле начинается астрономическая зима", – подчеркнула Мошкина.

21 и 22 декабря Солнце практически "замеряет" на небе, демонстрируя одинаковую продолжительность дня и ночи (8:59 и 15:01 соответственно).

Метеорные потоки середины и конца декабря

13–14 декабря – Геминиды

Последний яркий метеорный поток года, Геминиды, активен с 4 по 20 декабря, а пик приходится на ночь с 13 на 14 декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов.

По прогнозам, можно наблюдать до 150 метеоров в час, а убывающая Луна создаст оптимальные условия. Особенность потока: его "родителем" является астероид (3200) Фаэтон, а не комета, поэтому метеоры особенно яркие и разноцветные.

21–22 декабря – Урсиды

Метеорный поток Урсиды наблюдается преимущественно в Северном полушарии, а радиант находится в созвездии Малой Медведицы. Пик активности приходится на 17–26 декабря, что совпадает с зимним солнцестоянием.

Ожидаемая активность: до 10 метеоров в час

Луна не мешает наблюдению

Источник потока – комета 8P/Туттля

"Наблюдать Урсиды можно только визуально, телескопы здесь не помогут", – отметила Мошкина.

Декабрь 2025 года станет отличной возможностью для казахстанцев увидеть и запомнить самые яркие космические явления года — от Лунных фаз и суперлуния до завораживающих метеорных потоков и астрономического начала зимы.