Глобальный хаос в небе: Airbus A320 заставляет авиакомпании отменять рейсы по всему миру

По всему миру авиакомпании столкнулись с задержками и отменой рейсов на фоне экстренного обновления программного обеспечения (ПО) у самолетов Airbus A320. Причиной стали выявленные технические неполадки, требующие немедленного вмешательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Tong Yu/China News Service/VCG/Т/ТАСС

Flynas: перекалибровка ПО приведет к задержкам

Саудовская авиакомпания Flynas заявила в социальной сети X, что вынуждена провести перекалибровку программного обеспечения и технических характеристик части своего авиапарка.

«Это приведет к увеличению времени между выполнением рейсов и некоторым задержкам в рабочем графике», — сообщили в компании.

Air New Zealand: возможны перебои в полетах

Новозеландская авиакомпания Air New Zealand также предупредила пассажиров о возможных перебоях в выполнении полетов из-за обновления ПО самолетов.

Индийские авиакомпании под риском перебоев

По данным индийского телеканала NDTV, проблемы могут затронуть крупнейшие авиаперевозки Индии — IndiGo, Air India и Air India Express. Источники отрасли сообщили, что обновление ПО может вызвать временные сбои в графиках рейсов.

Airbus экстренно обновляет ПО A320

Компания Airbus объявила о необходимости срочного обновления программного обеспечения самолетов серии A320 из-за выявленных проблем с системой управления. Анализ показал, что при интенсивном солнечном излучении могут искажаться данные, критически важные для управления полетом.

Отмены рейсов в разных странах

На фоне обновления ПО авиакомпании вынуждены отменять рейсы:

Air France — 35 рейсов отменено.

All Nippon Airways (Япония) — 65 внутренних полетов отменено.

Вывод: проблемы с ПО у Airbus A320 затрагивают авиаперевозки по всему миру. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о рейсах у своих авиакомпаний.