Глава офиса Зеленского ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Решение последовало после обнародования информации о масштабном коррупционном расследовании в энергетическом секторе страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
В официальном документе говорится:
«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса».
Одновременно с этим депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы провели обыски у Ермака. Инспекции прошли как на рабочем месте чиновника, так и в его личной резиденции.
Депутат Алексей Гончаренко отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит обвинение против Ермака. В НАБУ подчеркнули, что действия ведутся в рамках следствия, а сам Ермак подтвердил проведение процессуальных действий у него дома.
Ранее украинские СМИ, в частности "Украинская правда", сообщали, что окружение Зеленского настаивало на отставке Ермака из-за его возможной причастности к коррупционным схемам в энергетике. Мнение поддержали многие депутаты Рады.
Несмотря на скандал, Зеленский назначил Ермака главой переговорной делегации с США и другими партнерами по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Издание Financial Times подтвердило, что обыски связаны с расследованием коррупции в энергетике, а СМИ "Страна.ua" предположили, что действия НАБУ могут отражать давление США на Зеленского с целью изменить его позицию по мирному плану.
10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере.
Основные цели расследования:
Экс-глава Минэнерго Герман Галущенко
Компания "Энергоатом"
Тимур Миндич — предполагаемый создатель преступной группы, связанной с финансами администрации Зеленского
По информации источников, Миндича заранее вывезли из Украины.
В рамках расследования НАБУ опубликовало:
Фотографии сумок, набитых иностранной валютой
Фрагменты аудиозаписей с участниками по прозвищам «Карлсон», «Тенор» и «Рокет»
Установленные личности:
Тимур Миндич
Дмитрий Басов — исполнительный директор по физзащите и безопасности "Энергоатома"
Игорь Миронюк — советник Галущенко
Также фигурантом дела стал бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
На данный момент:
Обвинения предъявлены семи участникам преступного сообщества
Тимур Миндич и бизнесмен Александр Цукерман объявлены в розыск
Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук отправлены в отставку
Зеленский утверждает, что не был в курсе происходящего за спиной администрации. На вопрос о возможном увольнении Ермака президент заявил:
«Офис президента — это его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения».
