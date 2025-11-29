18+
Пляжи и базы отдыха Актау
Глава офиса Зеленского ушел в отставку из-за коррупционного скандала

Новости Мира 0 451

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Решение последовало после обнародования информации о масштабном коррупционном расследовании в энергетическом секторе страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Указ об отставке и реакция власти

В официальном документе говорится:

«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса».

Одновременно с этим депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы провели обыски у Ермака. Инспекции прошли как на рабочем месте чиновника, так и в его личной резиденции.

Депутат Алексей Гончаренко отметил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит обвинение против Ермака. В НАБУ подчеркнули, что действия ведутся в рамках следствия, а сам Ермак подтвердил проведение процессуальных действий у него дома.

Сложные переговоры и давление со стороны США

Ранее украинские СМИ, в частности "Украинская правда", сообщали, что окружение Зеленского настаивало на отставке Ермака из-за его возможной причастности к коррупционным схемам в энергетике. Мнение поддержали многие депутаты Рады.

Несмотря на скандал, Зеленский назначил Ермака главой переговорной делегации с США и другими партнерами по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Издание Financial Times подтвердило, что обыски связаны с расследованием коррупции в энергетике, а СМИ "Страна.ua" предположили, что действия НАБУ могут отражать давление США на Зеленского с целью изменить его позицию по мирному плану.

Масштабное расследование коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере.

Основные цели расследования:

  • Экс-глава Минэнерго Герман Галущенко

  • Компания "Энергоатом"

  • Тимур Миндич — предполагаемый создатель преступной группы, связанной с финансами администрации Зеленского

По информации источников, Миндича заранее вывезли из Украины.

Доказательства и фигуранты дела

В рамках расследования НАБУ опубликовало:

  • Фотографии сумок, набитых иностранной валютой

  • Фрагменты аудиозаписей с участниками по прозвищам «Карлсон», «Тенор» и «Рокет»

Установленные личности:

  • Тимур Миндич

  • Дмитрий Басов — исполнительный директор по физзащите и безопасности "Энергоатома"

  • Игорь Миронюк — советник Галущенко

Также фигурантом дела стал бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Результаты расследования и последствия

На данный момент:

  • Обвинения предъявлены семи участникам преступного сообщества

  • Тимур Миндич и бизнесмен Александр Цукерман объявлены в розыск

  • Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук отправлены в отставку

Зеленский утверждает, что не был в курсе происходящего за спиной администрации. На вопрос о возможном увольнении Ермака президент заявил:

«Офис президента — это его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения».

