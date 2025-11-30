Пять вещей, которые мы никогда не увидим во сне

Сновидения часто поражают своей фантазией — мы можем летать, оказаться на экзамене без штанов или внезапно встретить давно потерянного друга. Но оказывается, существуют вещи, которые наш мозг во сне почти никогда не показывает. Daily Mail собрал мнение ученых о пяти самых редких объектах и явлениях сновидений, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: stock.adobe.com

1. Телефоны: почему гаджеты обходят нас стороной

Несмотря на то, что современный человек проводит за смартфоном несколько часов в день, исследования показывают, что телефоны появляются в снах крайне редко. Анализ 16 000 сновидений показал: в женских снах телефоны встречаются всего в 3,55% случаев, а в мужских — в 2,69%. Для сравнения, автомобили появляются примерно в 9% снов.

Ученые объясняют это эволюционной функцией сновидений: по гипотезе симуляции угроз, сны помогают готовиться к опасностям, которые могли угрожать нашим предкам. Мобильные телефоны для этой задачи не подходят, так как существуют слишком недавно.

2. Письменные тексты: читать во сне почти невозможно

Чтение в сновидениях — редкое явление. Даже если появляются документы или надписи, они чаще всего превращаются в бессмыслицу или абстрактные символы. Психолог Дейрдре Барретт объясняет: области мозга, отвечающие за обработку текста и речи, во сне менее активны.

Интересно, что поэты и писатели иногда могут видеть читаемый текст во сне — возможно, их мозг сохраняет более высокую активность даже в состоянии REM-сна.

3. Цифры: числа в снах искажаются или исчезают

Экзамены и математические задачи во сне превращаются в кошмар именно потому, что числа почти не появляются в сновидениях. Если цифры и появляются, они могут быть неразборчивыми, смещаться или искажаться.

Доктор Бенджамин Бэрд отмечает: во сне мозг создает сцену “сверху вниз”, без стабильного потока информации из внешнего мира. Поэтому мелкие детали, такие как цифры и интерфейсы, часто оказываются нестабильными.

4. Запахи и вкусы: реальность вне досягаемости

Хотите увидеть во сне вкусную еду? Вы, вероятно, увидите, как кто-то ест, но почувствовать вкус практически невозможно. Лишь около 1% сновидцев отмечают запахи во сне.

Это связано с тем, что мозговые цепи, отвечающие за обоняние и вкус, редко активируются в REM-сне. К тому же, запахи и вкусы мало влияют на эмоциональные или драматические истории, создаваемые нашим подсознанием.

5. Самих себя: зеркала лгут даже во сне

Кажется, что мы видим себя во сне, но это иллюзия. Отражение в зеркале почти никогда не совпадает с реальным образом. Чаще всего мы видим себя искаженными, в другом возрасте или с фантастическими чертами лица.

Доктор Барретт объясняет: недостаток стабильности сновидений делает точное воспроизведение собственного лица слишком сложным для мозга. Иногда мы видим совершенно другого человека вместо себя, но воспринимаем это как норму.

Сны остаются загадкой: они показывают нам мир, который смешивает реальность с фантазией, но при этом умело обходят привычные детали нашей повседневной жизни. Даже самые привычные предметы — телефоны, тексты, числа и наше собственное отражение — во сне могут стать недоступными.