Взрыв в Новосибирске устроила собака (видео)

В Новосибирске произошёл необычный инцидент: взрыв в жилой квартире стал результатом действий домашнего питомца, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кадр из видео

Причина взрыва — баллончик дихлофоса

По информации спасателей, хозяин квартиры оставил на плите баллончик с дихлофосом. Пока в доме никого не было, собака случайно включила конфорки, оставив следы зубов на поворотных ручках.

«Баллончик нагрелся, разгерметизировался, но, к счастью, произошло самозатухание огня. Ущерб мог быть значительно серьёзнее», — отметили в МЧС.

Разрушения и последствия

Инцидент произошёл в пятницу на улице Фадеева. От ударной волны выбило входную дверь и стекла в межкомнатной и балконной дверях. Также пострадала кухонная плита, а огонь повредил обои и кухонный гарнитур.

Питомец остался невредим: собака спряталась на балконе во время происшествия.

Рекомендации МЧС

Спасатели напоминают жителям о безопасности дома:

Перед уходом из квартиры отключайте все электроприборы.

Блокируйте сенсорные панели плит от детей и животных.

Не оставляйте на плите предметы, которые могут быть опасны при нагревании.

МЧС подчёркивает, что соблюдение этих правил помогает избежать пожаров и несчастных случаев с домашними животными.