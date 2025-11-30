Нейросети делают нас глупее: эксперт предупреждает о «цифровой деменции»

Эксперт в области искусственного интеллекта Игорь Никитин, основатель компаний WMT Group и WMT AI, поделился с «Газетой.Ru» своими наблюдениями о том, как современные цифровые технологии меняют способность человека думать, запоминать и принимать решения, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik

Клиповое мышление как симптом времени

Современный человек сталкивается с феноменом клипового мышления — когда внимание удерживается только на короткий промежуток, а интерес перескакивает с одной темы на другую. Это похоже на синдром дефицита внимания, но приобретенный, а не врожденный.

«В научной литературе для описания снижения памяти, концентрации и способности к самостоятельному мышлению в результате постоянного потока цифровых стимулов используют термин «цифровое слабоумие» или «цифровая деменция»», — отмечает Никитин.

Двойной эффект искусственного интеллекта

Сервисы вроде ChatGPT и Copilot упрощают жизнь, беря на себя рутинные задачи. Казалось бы, человек выигрывает: все под рукой, все подсвечено, все вопросы решаются одним кликом.

Однако есть и обратная сторона медали:

Чем больше человек полагается на ИИ, тем слабее развивается самостоятельное мышление .

Логика, креативность и навыки анализа информации начинают страдать.

Возникает явление, которое эксперт называет когнитивной ленью — мозг перестает тренировать свои механизмы поиска решений.

Знания теряют ценность

Еще одна тревожная тенденция — инфляция экспертности:

Школьники и студенты предпочитают искать готовые ответы в интернете, вместо того чтобы учиться.

Дипломы, статьи, коды и проекты теряют значимость, поскольку ИИ способен сгенерировать их за минуты.

Парадокс: искусственный интеллект учится на опыте человека, а люди всё меньше стремятся к самостоятельному обучению.

Польза и риски цифровых помощников

Положительный эффект технологий очевиден: рутинные задачи берут на себя алгоритмы, высвобождая время для более значимых дел и личного развития.

Но ученые предупреждают о риске формирования поколений «технологически ловких, но мыслительно зависимых»:

Люди виртуозно используют гаджеты и сервисы.

Без подсказок ИИ они не способны решать сложные задачи.

Баланс между технологиями и навыками

По мнению Никитина, ключ к здоровому взаимодействию с ИИ — правильный баланс:

Технологии должны быть помощниками , а не заменителями мышления.

Образование, бизнес и каждый человек должны развивать навыки самостоятельного анализа и решения задач.