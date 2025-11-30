18+
30.11.2025, 09:09

Нейросети делают нас глупее: эксперт предупреждает о «цифровой деменции»

Новости Мира 0 343

Эксперт в области искусственного интеллекта Игорь Никитин, основатель компаний WMT Group и WMT AI, поделился с «Газетой.Ru» своими наблюдениями о том, как современные цифровые технологии меняют способность человека думать, запоминать и принимать решения, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Клиповое мышление как симптом времени

Современный человек сталкивается с феноменом клипового мышления — когда внимание удерживается только на короткий промежуток, а интерес перескакивает с одной темы на другую. Это похоже на синдром дефицита внимания, но приобретенный, а не врожденный.

«В научной литературе для описания снижения памяти, концентрации и способности к самостоятельному мышлению в результате постоянного потока цифровых стимулов используют термин «цифровое слабоумие» или «цифровая деменция»», — отмечает Никитин.

Двойной эффект искусственного интеллекта

Сервисы вроде ChatGPT и Copilot упрощают жизнь, беря на себя рутинные задачи. Казалось бы, человек выигрывает: все под рукой, все подсвечено, все вопросы решаются одним кликом.

Однако есть и обратная сторона медали:

  • Чем больше человек полагается на ИИ, тем слабее развивается самостоятельное мышление.

  • Логика, креативность и навыки анализа информации начинают страдать.

  • Возникает явление, которое эксперт называет когнитивной ленью — мозг перестает тренировать свои механизмы поиска решений.

Знания теряют ценность

Еще одна тревожная тенденция — инфляция экспертности:

  • Школьники и студенты предпочитают искать готовые ответы в интернете, вместо того чтобы учиться.

  • Дипломы, статьи, коды и проекты теряют значимость, поскольку ИИ способен сгенерировать их за минуты.

  • Парадокс: искусственный интеллект учится на опыте человека, а люди всё меньше стремятся к самостоятельному обучению.

Польза и риски цифровых помощников

Положительный эффект технологий очевиден: рутинные задачи берут на себя алгоритмы, высвобождая время для более значимых дел и личного развития.

Но ученые предупреждают о риске формирования поколений «технологически ловких, но мыслительно зависимых»:

  • Люди виртуозно используют гаджеты и сервисы.

  • Без подсказок ИИ они не способны решать сложные задачи.

Баланс между технологиями и навыками

По мнению Никитина, ключ к здоровому взаимодействию с ИИ — правильный баланс:

  • Технологии должны быть помощниками, а не заменителями мышления.

  • Образование, бизнес и каждый человек должны развивать навыки самостоятельного анализа и решения задач.

«Очень важно научиться использовать технологии так, чтобы они усиливали наше мышление, а не делали его зависимым», — резюмирует эксперт.

