Нейросети делают нас глупее: эксперт предупреждает о «цифровой деменции»

Эксперт в области искусственного интеллекта Игорь Никитин, основатель компаний WMT Group и WMT AI, поделился с «Газетой.Ru» своими наблюдениями о том, как современные цифровые технологии меняют способность человека думать, запоминать и принимать решения, сообщает Lada.kz.
Современный человек сталкивается с феноменом клипового мышления — когда внимание удерживается только на короткий промежуток, а интерес перескакивает с одной темы на другую. Это похоже на синдром дефицита внимания, но приобретенный, а не врожденный.
«В научной литературе для описания снижения памяти, концентрации и способности к самостоятельному мышлению в результате постоянного потока цифровых стимулов используют термин «цифровое слабоумие» или «цифровая деменция»», — отмечает Никитин.
Сервисы вроде ChatGPT и Copilot упрощают жизнь, беря на себя рутинные задачи. Казалось бы, человек выигрывает: все под рукой, все подсвечено, все вопросы решаются одним кликом.
Однако есть и обратная сторона медали:
Чем больше человек полагается на ИИ, тем слабее развивается самостоятельное мышление.
Логика, креативность и навыки анализа информации начинают страдать.
Возникает явление, которое эксперт называет когнитивной ленью — мозг перестает тренировать свои механизмы поиска решений.
Еще одна тревожная тенденция — инфляция экспертности:
Школьники и студенты предпочитают искать готовые ответы в интернете, вместо того чтобы учиться.
Дипломы, статьи, коды и проекты теряют значимость, поскольку ИИ способен сгенерировать их за минуты.
Парадокс: искусственный интеллект учится на опыте человека, а люди всё меньше стремятся к самостоятельному обучению.
Положительный эффект технологий очевиден: рутинные задачи берут на себя алгоритмы, высвобождая время для более значимых дел и личного развития.
Но ученые предупреждают о риске формирования поколений «технологически ловких, но мыслительно зависимых»:
Люди виртуозно используют гаджеты и сервисы.
Без подсказок ИИ они не способны решать сложные задачи.
По мнению Никитина, ключ к здоровому взаимодействию с ИИ — правильный баланс:
Технологии должны быть помощниками, а не заменителями мышления.
Образование, бизнес и каждый человек должны развивать навыки самостоятельного анализа и решения задач.
«Очень важно научиться использовать технологии так, чтобы они усиливали наше мышление, а не делали его зависимым», — резюмирует эксперт.
