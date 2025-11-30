18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.11.2025, 10:32

Белый налет на кранах может убивать: биолог объяснила, чем опасен известковый слой

Новости Мира 0 549

Известковый налет на смесителях и сантехнике может представлять серьёзную угрозу для здоровья человека. Об этом в рассказала биолог из Государственного университета просвещения Ирина Лялина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Почему известковый налет опасен

По словам эксперта, стойкие отложения на кранах и ванне создают шероховатую поверхность, которая становится идеальной средой для размножения бактерий.

«Известковый налет создаёт укрытие для патогенных микроорганизмов, и избавиться от них без серьёзной чистки очень сложно», — предупреждает Лялина.

Бактерии в таких условиях могут размножаться быстрее, чем на гладких, чистых поверхностях, увеличивая риск заражений.

Какие бактерии представляют угрозу

Биолог выделяет несколько особо опасных микроорганизмов, которые могут развиваться в налете:

  • Legionella — способна попасть в организм с паром от горячей воды и вызвать тяжёлую форму пневмонии.

  • Staphylococcus aureus — бактерия, питающаяся остатками мыла и способная выживать даже в жидком мыле. Вызывает инфекции мочевыводящих путей и пневмонию.

Эти микроорганизмы особенно опасны для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Последствия для дома и здоровья

Помимо прямой угрозы для здоровья, известковый налет приводит к другим неприятностям:

  • образование неприятного запаха в ванной комнате;

  • постепенное разрушение сантехники и снижение её эффективности;

  • сложность очистки и необходимость применения агрессивных средств.

Лялина подчёркивает: регулярная борьба с известковым налетом помогает поддерживать не только чистоту, но и здоровье семьи.

Рекомендации эксперта

  • Регулярно очищать смесители и ванну от налета.

  • Использовать мягкие средства для удаления известкового осадка.

  • Следить за состоянием сантехники и вовремя устранять загрязнения.

«Чистота сантехники — это не только эстетика, но и профилактика серьёзных заболеваний», — резюмирует биолог.

2
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь