Белый налет на кранах может убивать: биолог объяснила, чем опасен известковый слой

Известковый налет на смесителях и сантехнике может представлять серьёзную угрозу для здоровья человека. Об этом в рассказала биолог из Государственного университета просвещения Ирина Лялина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: кадр YouTube

Почему известковый налет опасен

По словам эксперта, стойкие отложения на кранах и ванне создают шероховатую поверхность, которая становится идеальной средой для размножения бактерий.

«Известковый налет создаёт укрытие для патогенных микроорганизмов, и избавиться от них без серьёзной чистки очень сложно», — предупреждает Лялина.

Бактерии в таких условиях могут размножаться быстрее, чем на гладких, чистых поверхностях, увеличивая риск заражений.

Какие бактерии представляют угрозу

Биолог выделяет несколько особо опасных микроорганизмов, которые могут развиваться в налете:

Legionella — способна попасть в организм с паром от горячей воды и вызвать тяжёлую форму пневмонии.

Staphylococcus aureus — бактерия, питающаяся остатками мыла и способная выживать даже в жидком мыле. Вызывает инфекции мочевыводящих путей и пневмонию.

Эти микроорганизмы особенно опасны для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Последствия для дома и здоровья

Помимо прямой угрозы для здоровья, известковый налет приводит к другим неприятностям:

образование неприятного запаха в ванной комнате;

постепенное разрушение сантехники и снижение её эффективности;

сложность очистки и необходимость применения агрессивных средств.

Лялина подчёркивает: регулярная борьба с известковым налетом помогает поддерживать не только чистоту, но и здоровье семьи.

Рекомендации эксперта

Регулярно очищать смесители и ванну от налета.

Использовать мягкие средства для удаления известкового осадка.

Следить за состоянием сантехники и вовремя устранять загрязнения.