Белый налет на кранах может убивать: биолог объяснила, чем опасен известковый слой

Известковый налет на смесителях и сантехнике может представлять серьёзную угрозу для здоровья человека. Об этом в рассказала биолог из Государственного университета просвещения Ирина Лялина, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
По словам эксперта, стойкие отложения на кранах и ванне создают шероховатую поверхность, которая становится идеальной средой для размножения бактерий.
«Известковый налет создаёт укрытие для патогенных микроорганизмов, и избавиться от них без серьёзной чистки очень сложно», — предупреждает Лялина.
Бактерии в таких условиях могут размножаться быстрее, чем на гладких, чистых поверхностях, увеличивая риск заражений.
Биолог выделяет несколько особо опасных микроорганизмов, которые могут развиваться в налете:
Legionella — способна попасть в организм с паром от горячей воды и вызвать тяжёлую форму пневмонии.
Staphylococcus aureus — бактерия, питающаяся остатками мыла и способная выживать даже в жидком мыле. Вызывает инфекции мочевыводящих путей и пневмонию.
Эти микроорганизмы особенно опасны для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Помимо прямой угрозы для здоровья, известковый налет приводит к другим неприятностям:
образование неприятного запаха в ванной комнате;
постепенное разрушение сантехники и снижение её эффективности;
сложность очистки и необходимость применения агрессивных средств.
Лялина подчёркивает: регулярная борьба с известковым налетом помогает поддерживать не только чистоту, но и здоровье семьи.
Регулярно очищать смесители и ванну от налета.
Использовать мягкие средства для удаления известкового осадка.
Следить за состоянием сантехники и вовремя устранять загрязнения.
«Чистота сантехники — это не только эстетика, но и профилактика серьёзных заболеваний», — резюмирует биолог.
