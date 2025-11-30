Любимая рыба оказалась калорийной «бомбой»

Многие уверены, что рыба — идеальный продукт для тех, кто стремится к стройности. Однако диетологи предупреждают: один из самых рекомендуемых видов может замедлить процесс похудения и даже свести на нет все усилия, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: yahoo.com

Почему лосось вводит худеющих в заблуждение

Лосось традиционно считают источником полезных омега-3, поэтому его советуют включать в рацион при ЗОЖ-питании. Однако высокая жирность этой рыбы делает её далеко не лучшим выбором для тех, кто стремится уменьшить процент жира в организме.

В 100 граммах лосося содержится в среднем до 13 граммов жира, что автоматически повышает калорийность блюда.

Многие воспринимают лосось как «здоровую» еду и едят его часто, не учитывая энергетическую ценность. В итоге полезный продукт превращается в скрытую ловушку, мешающую увидеть результаты тренировок и дефицита калорий.

Почему лосось подходит для набора массы, но не для «сушки»

Фитнес-тренеры отмечают, что жирность лосося — плюс только для тех, кто работает на набор мышечной массы. В период «сушки» или активного похудения такая рыба усложняет достижение рельефа — организм получает лишние калории, а дефицит нарушается.

Даже приготовленный без масла лосось остаётся высокопитательным продуктом, а при жарке на масле его калорийность увеличивается почти вдвое.

Какие виды рыбы подходят лучше

Диетологи предлагают заменить лосося на более постные варианты, которые сочетают пользу и низкую калорийность:

треска ,

хек ,

судак.

Эти виды содержат заметно меньше жиров и помогают держать рацион под контролем, не создавая скрытых калорийных перегрузок.

Омега-3 есть и в других источниках

Несмотря на пользу лосося для сердца и сосудов, получать омега-3 можно и из альтернативных продуктов:

семена льна,

чиа,

растительные масла холодного отжима.

Это позволяет сохранить пользу без лишних калорий.

Психологический момент: почему мы не видим прогресса

Психологи отмечают, что разочарование от отсутствия результата часто связано именно с такими «скрытыми» ошибками. Человек строго соблюдает режим и тренировки, но допускает одну калорийную деталь, которая тормозит процесс снижения веса.

Что важно учитывать при выборе рыбы

Эксперты подчеркивают: полезный продукт не всегда является диетическим.

Перед тем как включать рыбу в рацион, важно смотреть на её:

жирность,

способ приготовления,

порцию.

Лосось остаётся ценным продуктом, но не в период активного жиросжигания. Те, кто заменяет его на более постную рыбу, действительно отмечают заметные улучшения: вес уходит быстрее, а мышцы становятся более рельефными.

Итог

Именно высокая жирность делает лосось главным «саботажником» стройности. Он полезен — но не тогда, когда цель заключается в быстром и чётком похудении.