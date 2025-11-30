Названа лучшая диета для здоровья сердца

Кардиолог Анастасия Фомичева из сети медицинских центров «СМ-Клиника» в интервью «Ленте.ру» назвала средиземноморскую диету наиболее эффективной для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. По её словам, правильное питание помогает держать уровень холестерина в норме и снижает риск развития сердечных заболеваний, сообщает Lada.kz.
Средиземноморская диета основана на употреблении:
рыбы и морепродуктов, богатых полезными омега-3 жирными кислотами;
овощей и фруктов, содержащих клетчатку и витамины;
цельнозерновых продуктов и полезных жиров, например оливкового масла.
При этом кардиолог советует ограничить:
потребление красного мяса и фастфуда;
соль и продукты с высоким содержанием простых углеводов.
Фомичева подчеркнула, что одного питания недостаточно для полноценной защиты сердца. Врач рекомендует:
отказаться от курения;
научиться управлять стрессом;
заниматься физической активностью не менее 30–60 минут в день, 5 раз в неделю.
Кардиолог уточнила, что подойдут любые аэробные нагрузки, включая быструю ходьбу, плавание и езду на велосипеде.
