Названа лучшая диета для здоровья сердца

Кардиолог Анастасия Фомичева из сети медицинских центров «СМ-Клиника» в интервью «Ленте.ру» назвала средиземноморскую диету наиболее эффективной для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. По её словам, правильное питание помогает держать уровень холестерина в норме и снижает риск развития сердечных заболеваний, сообщает Lada.kz.