30.11.2025, 16:34

Создана инъекция, блокирующая работу белка старения

Новости Мира 0 366

Ученые из Стэнфордской медицинской школы разработали инновационный препарат, который способен блокировать работу ключевого «белка старения» 15-PGDH. Эксперименты показали, что инъекция не только восстанавливает утраченный хрящ в суставах старых мышей, но и предотвращает развитие артроза после травм. Исследование опубликовано в журнале Scienceсообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Роль белка 15-PGDH в старении и регенерации

Фермент 15-PGDH разрушает простагландин Е2 — молекулу, критически важную для восстановления различных тканей организма. При подавлении активности этого белка уровень простагландина повышается, что запускает каскад процессов регенерации.

Исследователи выяснили, что у старых мышей уровень 15-PGDH в хряще почти вдвое выше, чем у молодых, что связывают с возрастным истончением и разрушением суставного хряща.

Восстановление суставного хряща у старых мышей

После серии инъекций активность фермента снижалась, а коленный хрящ — истонченный и поврежденный — начинал заметно утолщаться. При этом формировался полноценный суставной хрящ, а не грубый фиброзный, что обеспечивает нормальное движение сустава.

Аналогичный эффект наблюдался и при моделировании травм, подобных разрыву передней крестообразной связки у человека. Обычно такие повреждения приводят к артрозу у половины пациентов, но препарат полностью предотвращал дегенерацию хряща у мышей.

Омоложение клеток хряща без стволовых манипуляций

Одним из самых неожиданных открытий стало изменение работы самих хондроцитов — клеток, формирующих суставной хрящ. Они не превращались в стволовые клетки и не делились ускоренно. Их «омоложение» происходило за счет перепрограммирования генов.

После лечения:

  • уменьшалась доля клеток, запускающих воспаление и разрушение хряща;

  • снижалась активность клеток, производящих неполноценный фиброзный хрящ;

  • вдвое увеличивалась популяция «здоровых» хондроцитов, формирующих полноценный суставной хрящ.

Аналогичные изменения были обнаружены и в лабораторных образцах человеческих тканей.

Перспективы клинического применения

Препараты, блокирующие 15-PGDH, уже проходят клинические испытания как средство против возрастной мышечной слабости и доказали свою безопасность на первой фазе. Исследователи надеются запустить аналогичные тесты для лечения заболеваний суставов.

«Представьте, что хрящ можно не заменять металлом, а вырастить заново. Именно это мы впервые наблюдаем в лаборатории и на животных моделях», — отметили авторы исследования.

4
0
0
