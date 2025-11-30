18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.11.2025, 17:58

Почему у кошек 9 жизней: научное объяснение невероятной живучести

Новости Мира 0 339

Легенда о том, что у кошек девять жизней, живёт веками и воспринимается многими как красивый миф. Однако у этого выражения есть реальные научные основания. Учёные отмечают, что физиология и поведение кошек делают их удивительно устойчивыми к опасным ситуациям, смертельным для других животных, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Приземление на лапы: уникальный вестибулярный аппарат

Одной из самых известных особенностей кошек является способность приземляться на лапы. Их вестибулярный аппарат работает настолько точно, что даже падения с большой высоты часто обходятся без серьёзных травм.

  • Лёгкий вес и эластичное тело смягчают удар.

  • Исследования показывают, что кошки способны выживать после падений с нескольких этажей.

Эта способность делает их гибкими и невероятно живучими в ситуациях, где другие животные получают серьёзные повреждения.

Быстрый обмен веществ и восстановление

Кошки обладают ускоренным обменом веществ, что помогает организму быстро восстанавливаться:

  • После травм и инфекций их тело быстро регенерирует.

  • Иммунная система кошек эффективнее, чем у многих других домашних животных.

Ветеринары отмечают, что именно это объясняет их способность справляться с болезнями, которые для других животных могут быть смертельными.

Гибкость костей и структура скелета

Ещё одна причина «девяти жизней» — уникальная структура костей.

  • Кости кошки более гибкие и способны выдерживать нагрузки, которые ломают скелет других животных.

  • Такая структура помогает амортизировать удары при падениях и минимизировать риск переломов.

Эти особенности делают кошек необычайно устойчивыми к физическим опасностям.

Инстинкты и умение избегать опасностей

Психологи отмечают, что кошки обладают выдающимися инстинктами самосохранения:

  • Они быстро реагируют на потенциальную угрозу.

  • Умеют выбирать безопасные маршруты и избегать опасных ситуаций.

Комбинация инстинктов и природной осторожности снижает риск травм и повышает шанс выживания.

Стрессоустойчивость и долголетие

Современные исследования показывают, что кошки отличаются высокой стрессоустойчивостью:

  • Даже в сложных условиях они сохраняют здоровье и активность.

  • Организм кошек эффективнее справляется с возрастными изменениями, что увеличивает их продолжительность жизни.

Эти качества создают впечатление, что кошка «живет дольше» и реже погибает в критических ситуациях.

Миф или реальность?

Учёные подчёркивают, что выражение «девять жизней» не следует воспринимать буквально. Оно отражает наблюдения людей:

  • Кошки часто выживали там, где другие животные погибали.

  • Физиология, инстинкты и стрессоустойчивость создают впечатление чудесной живучести.

Психологи добавляют, что миф усиливает эмоциональную связь между человеком и кошкой, делая её особым и загадочным существом.

Вывод

Легенда о девяти жизнях остаётся живой, потому что она отражает реальную уникальность кошек. Их гибкость, быстрый обмен веществ, иммунитет, инстинкты и стрессоустойчивость делают их удивительно выносливыми и выживающими в самых разных ситуациях. Именно эта комбинация качеств породила миф, который до сих пор завораживает людей по всему миру.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь