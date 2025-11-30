18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.11.2025, 18:55

Не играйте с судьбой: несчастливое число для каждого знака Зодиака

Новости Мира 0 354

Астрология и нумерология утверждают, что числа могут оказывать влияние на нашу жизнь — как положительное, так и отрицательное. Каждому знаку зодиака соответствует своё несчастливое число, способное создавать препятствия, снижать мотивацию и вызывать внутреннее напряжение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Mixer.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Знание своего «несчастливого» числа поможет избегать ошибок при принятии важных решений, выборе адресов, телефонных номеров или номеров автомобилей.

Овен — число 6

Овны, управляемые Марсом, обладают активной и энергичной натурой. Число 6 считается несчастливым для Овнов, так как его пассивная энергия может вызвать усталость, апатию и потерю мотивации. Не рекомендуется планировать важные дела или начинания на даты, включающие цифру 6.

Телец — число 7

Телец, управляемый Венерой, трудолюбив и нацелен на успех. Число 7 приносит нестабильность и срывы, мешая финансовым и личным планам. Возможны непредвиденные расходы и потеря концентрации. Тельцам стоит быть осторожными с решениями, связанными с этим числом.

Близнецы — число 3

Близнецы, под управлением Меркурия, обладают коммуникабельностью и умением строить отношения. Число 3 может отвлекать, усиливать тревожность и мешать сосредоточенности. Рекомендуется избегать встреч и переговоров, связанных с этим числом.

Рак — число 4

Раки, управляемые Луной, ориентированы на дом, семью и близкие отношения. Четвёрка способна нарушить гармонию в семье, вызвать недовольство и напряжённость. Не рекомендуется планировать семейные торжества или переезды на даты с числом 4.

Лев — число 9

Лев, управляемый Солнцем, жаждет внимания и творчества. Число 9 может угнетать самовыражение, вызывать скуку и снижать мотивацию к публичным выступлениям. Следует избегать важных мероприятий и проектов, связанных с этим числом.

Дева — число 8

Девы, также под управлением Меркурия, практичны и трудолюбивы. Число 8 усиливает самокритику, может вызвать стресс и тревожность. Рекомендуется избегать рабочих проектов, встреч и мероприятий, связанных с этим числом, особенно касающихся здоровья.

Весы — число 5

Весами управляет Венера, что наделяет их стремлением к гармонии и справедливости. Число 5 приносит непредсказуемость и может создавать конфликты в отношениях. Следует быть внимательными при важных решениях и избегать ситуаций, связанных с этим числом.

Скорпион — число 2

Скорпионы, управляемые Плутоном, глубоки и страстны. Число 2 способно вызывать неуверенность, ревность и скрытность. Рекомендуется избегать знакомств и близких отношений, связанных с этим числом, чтобы сохранить эмоциональное равновесие.

Стрелец — число 6

Стрельцы под управлением Юпитера ценят свободу и приключения. Число 6 может ограничивать их активность, снижать энтузиазм и вызывать неудовлетворённость. Следует избегать поездок и путешествий на даты с этим числом.

Козерог — число 3

Козероги, управляемые Сатурном, дисциплинированы и стабильны. Число 3 вносит нестабильность, вызывает тревогу и разочарование. Важно избегать деловых сделок и ключевых решений, связанных с этим числом.

Водолей — число 4

Водолеи, под управлением Урана, ценят свободу и инновации. Число 4 может провоцировать сопротивление рутине и ограничивать креативность. Следует избегать важных встреч и мероприятий, связанных с этим числом.

Рыбы — число 1

Рыбы, управляемые Нептуном, эмоциональны и мечтательны. Число 1 способно вызывать чувство одиночества и внутреннюю пустоту, что может привести к стрессу. Не рекомендуется планировать проекты и встречи на даты с числом 1.

