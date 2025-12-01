18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.11.2025, 20:25

Названы признаки плохого кровообращения мозга

Новости Мира

Кардиолог Александр Шишонин рассказал, какие симптомы могут сигнализировать о нарушении мозгового кровообращения и когда стоит обратить внимание на здоровье сосудов и сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: msn.com
Фото: msn.com

Основные тревожные симптомы

По словам врача, ранние признаки плохого кровоснабжения мозга могут быть незаметны, но важны для своевременной диагностики:

  • Одышка после небольшой физической нагрузки — даже подъём по лестнице или короткая прогулка могут вызвать необычную усталость.

  • Неожиданные головокружения — появляющиеся без видимой причины, при привычной активности.

  • «Мушки» и пятна перед глазами — временное выпадение участков поля зрения, появление точек или размытость изображения.

Почему возникает нарушение мозгового кровообращения

Нарушение мозгового кровообращения (НМК) происходит, когда в головной мозг поступает недостаточное количество крови. Это состояние может привести к необратимым повреждениям тканей. Основная причина, как отмечает Шишонин, — проблемы с сосудами.

Что делать при появлении симптомов

Врач рекомендует:

  • Обратиться к врачу для проверки состояния сердца и сосудов головы и шеи.

  • Понимать, что лекарства сами по себе не устраняют проблему. Для восстановления нормального кровоснабжения необходимы изменения в образе жизни:

    • регулярные физические нагрузки, соответствующие возрасту и состоянию здоровья;

    • сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами;

    • контроль факторов риска, таких как повышенное давление, лишний вес и курение.

