Названы признаки плохого кровообращения мозга

Кардиолог Александр Шишонин рассказал, какие симптомы могут сигнализировать о нарушении мозгового кровообращения и когда стоит обратить внимание на здоровье сосудов и сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Основные тревожные симптомы

По словам врача, ранние признаки плохого кровоснабжения мозга могут быть незаметны, но важны для своевременной диагностики:

Одышка после небольшой физической нагрузки — даже подъём по лестнице или короткая прогулка могут вызвать необычную усталость.

Неожиданные головокружения — появляющиеся без видимой причины, при привычной активности.

«Мушки» и пятна перед глазами — временное выпадение участков поля зрения, появление точек или размытость изображения.

Почему возникает нарушение мозгового кровообращения

Нарушение мозгового кровообращения (НМК) происходит, когда в головной мозг поступает недостаточное количество крови. Это состояние может привести к необратимым повреждениям тканей. Основная причина, как отмечает Шишонин, — проблемы с сосудами.

Что делать при появлении симптомов

Врач рекомендует: