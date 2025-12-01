Драконовский утильсбор запущен: рынок России прощается с Toyota и BMW

С 1 декабря 2025 года в России начал действовать пересмотренный порядок расчёта утилизационного сбора для импортных автомобилей. Изменения существенно увеличили стоимость ввоза большинства иномарок: дополнительные платежи теперь могут варьироваться от нескольких тысяч до миллионов рублей. Особенно заметно подорожание затронуло автомобили, которые граждане привозили для личного пользования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Новые правила вступили в силу

Главное нововведение — отмена льготного утильсбора для машин мощнее 160 л.с. Ранее граждане платили фиксированные суммы — 3,4 тысячи рублей за авто младше трёх лет и 5,2 тысячи за более старые. Теперь им предстоит рассчитываться по тарифам, установленным для коммерческих компаний, где суммы исчисляются сотнями тысяч и даже миллионами рублей.

Как теперь считают утильсбор

Сумма сбора формируется на основе базовой ставки в 20 тысяч рублей и коэффициента, который зависит от объёма двигателя и мощности.

Для электромобилей и последовательных гибридов учёт ведётся по пиковой мощности электромотора — показатель 30-минутной отдачи либо суммарной мощности всех двигателей.

Помимо утильсбора сохраняется и обязательная таможенная пошлина, зависящая от возраста авто и объёма его ДВС.

Новый скачок тарифов уже в январе

Второй этап подорожания

С 1 января 2026 года утильсбор вырастет снова — в рамках принятой в 2024 году программы поэтапного увеличения тарифов. По оценке «Национального автомобильного союза», такие изменения могут ежегодно оборачивать для бюджета потерями до 300 млрд рублей.

Однако первый вице-премьер Денис Мантуров подчёркивает: задача реформы не в том, чтобы закрыть российский рынок для иномарок. Правительство стремится создать условия, при которых локальное производство станет экономически предпочтительнее прямого импорта, что соответствует мировой практике поддержки национального автопрома.

Как принимали спорное решение

Реакция рынка и рекорд недовольства

Повышение утильсбора стало одной из самых обсуждаемых инициатив последних лет. Участники рынка, эксперты и даже министр финансов Антон Силуанов критиковали подход, предупреждая о снижении бюджетных поступлений.

Проект постановления, опубликованный для общественного обсуждения, получил рекордное количество дизлайков — 132,3 тысячи против всего 695 лайков. Из-за такого резонанса вступление документа перенесли с 1 ноября на 1 декабря, однако его содержание оставили без изменений.

Ажиотаж перед ужесточением

Приближение новых тарифов вызвало всплеск активности на рынке:

В октябре 2025 года 12% всего авторынка составили машины, ввезённые неофициально.

За месяц зарегистрировали 19,7 тыс. таких автомобилей — максимум с апреля 2022 года.

Таможни Дальнего Востока перешли на круглосуточную работу, чтобы успеть оформить как можно больше авто по прежним ставкам.

Одновременно росли продажи новых машин: в октябре реализовали 171,2 тыс. авто — максимальный показатель за 3,5 года. Реальные цены за три месяца увеличились на 20% из-за исчезновения скидок и госпрограмм поддержки.

Какие автомобили теперь становятся недоступными

Под ударом — популярные иномарки среднего класса

По новому порядку особенно подорожает ввоз машин мощнее 160 л.с., что делает невыгодным импорт ряда востребованных моделей:

Hyundai Santa Fe и Palisade,

мощные версии Hyundai Tucson и Kia Sportage,

Geely Monjaro,

BMW 5 Series, Subaru Levorg, Kia Sorento и Carnival,

Toyota RAV4, Toyota Highlander, BMW X3 и Geely Coolray.

С 2026 года, например, за ввоз нового Toyota RAV4 с мотором 2.0 потребуют дополнительно около 900 тысяч рублей, а за BMW X5 — около 2,6 млн рублей.

По оценке специалистов, минимальное увеличение расходов ожидает владельцев машин с двигателем до 2 литров, мощностью до 250 л.с. и возрастом до трёх лет. Однако доля таких авто в альтернативном импорте невелика — у Toyota, по словам экспертов, всего 3,5–4%.

Какие модели всё же можно будет завозить

Автомобили, сохраняющие льготные ставки

Несмотря на жёсткие изменения, ряд моделей с мощностью до 160 л.с. продолжат ввозиться в Россию по прежним тарифам. Среди них:

Mazda CX-30 и CX-50 (китайская сборка, 150 л.с.),

Honda Vezel,

Hyundai Elantra,

Nissan Qashqai,

базовые версии BMW 3 Series, Audi Q3 и других европейских марок.

Таким образом, сегмент компактных и умеренно мощных автомобилей остаётся доступным для импорта, но рынок более мощных и популярных ранее кроссоверов и седанов фактически уходит в прошлое.