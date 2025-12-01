18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.12.2025, 06:57

В Иране открылся Центр по сохранению Каспийского тюленя

Новости Мира 0 412

В иранской провинции Гилан, на территории национального парка Боджак, открылся первый в стране центр, специализирующийся на сохранении, лечении и изучении Каспийских тюленей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Каспийский тюлень: на грани исчезновения

По данным источников, Каспийский тюлень является единственным морским млекопитающим, включённым в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN). За последние десятилетия его численность сократилась с примерно одного миллиона до 70 тысяч особей, что вызывает серьёзное беспокойство у экологов и учёных.

Цели и задачи нового центра

Заместитель главы иранского Департамента окружающей среды по вопросам морских и водно-болотных угодий, Ахмад-Реза Лахиджанзаде, отметил, что открытие центра станет значимым шагом в реализации национальных и региональных программ по сохранению исчезающих видов.

Центр планируется развивать как ведущий ветеринарный и исследовательский комплекс, где учёные смогут изучать причины гибели тюленей и разрабатывать меры по снижению смертности.

Обучение рыбаков и использование технологий

В рамках программы сохранения вида власти намерены обучать местных рыбаков — их будут инструктировать, как действовать при обнаружении раненых животных и оперативно доставлять их в центр.

Кроме того, для мониторинга популяции тюленей планируется использовать беспилотные летательные аппараты, что позволит оперативно отслеживать состояние особей и выявлять потенциальные угрозы.

Научная работа и международное сотрудничество

Департамент окружающей среды Ирана с ноября 2024 года реализует национальный план по сохранению Каспийского тюленя, включающий:

  • расширение научных исследований в округе Нур;

  • укрепление сотрудничества между региональными подразделениями ведомства;

  • усиление подготовки спасательных команд.

Иран также ведёт сотрудничество с другими прикаспийскими странами для выработки единых подходов к реагированию на угрозы и оценке ситуации с популяцией тюленей. Ожидается, что защита вида станет одной из ключевых тем на седьмой Конференции сторон Рамочной конвенции по охране морской среды Каспия, которая пройдет в Тегеране.

Ситуация на казахстанском побережье

На фоне открытия иранского центра тревогу вызывает и состояние популяции Каспийского тюленя в Казахстане. Так, в октябре и ноябре 2025 года на казахстанском побережье было обнаружено 1989 туш мертвых тюленей.

Точные причины массовой гибели животных пока не установлены. Специалисты связывают её с совокупностью факторов, тогда как экоактивисты выдвигают новые обвинения и предположения о причинах трагедии.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь