В Иране открылся Центр по сохранению Каспийского тюленя

В иранской провинции Гилан, на территории национального парка Боджак, открылся первый в стране центр, специализирующийся на сохранении, лечении и изучении Каспийских тюленей , сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Каспийский тюлень: на грани исчезновения

По данным источников, Каспийский тюлень является единственным морским млекопитающим, включённым в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN). За последние десятилетия его численность сократилась с примерно одного миллиона до 70 тысяч особей, что вызывает серьёзное беспокойство у экологов и учёных.

Цели и задачи нового центра

Заместитель главы иранского Департамента окружающей среды по вопросам морских и водно-болотных угодий, Ахмад-Реза Лахиджанзаде, отметил, что открытие центра станет значимым шагом в реализации национальных и региональных программ по сохранению исчезающих видов.

Центр планируется развивать как ведущий ветеринарный и исследовательский комплекс, где учёные смогут изучать причины гибели тюленей и разрабатывать меры по снижению смертности.

Обучение рыбаков и использование технологий

В рамках программы сохранения вида власти намерены обучать местных рыбаков — их будут инструктировать, как действовать при обнаружении раненых животных и оперативно доставлять их в центр.

Кроме того, для мониторинга популяции тюленей планируется использовать беспилотные летательные аппараты, что позволит оперативно отслеживать состояние особей и выявлять потенциальные угрозы.

Научная работа и международное сотрудничество

Департамент окружающей среды Ирана с ноября 2024 года реализует национальный план по сохранению Каспийского тюленя, включающий:

расширение научных исследований в округе Нур;

укрепление сотрудничества между региональными подразделениями ведомства;

усиление подготовки спасательных команд.

Иран также ведёт сотрудничество с другими прикаспийскими странами для выработки единых подходов к реагированию на угрозы и оценке ситуации с популяцией тюленей. Ожидается, что защита вида станет одной из ключевых тем на седьмой Конференции сторон Рамочной конвенции по охране морской среды Каспия, которая пройдет в Тегеране.

Ситуация на казахстанском побережье

На фоне открытия иранского центра тревогу вызывает и состояние популяции Каспийского тюленя в Казахстане. Так, в октябре и ноябре 2025 года на казахстанском побережье было обнаружено 1989 туш мертвых тюленей.

Точные причины массовой гибели животных пока не установлены. Специалисты связывают её с совокупностью факторов, тогда как экоактивисты выдвигают новые обвинения и предположения о причинах трагедии.