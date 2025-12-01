Нетаньяху просит о помиловании у президента Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся под следствием по нескольким громким коррупционным делам, направил президенту страны Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: news.sky.com

Детали запроса

По информации канцелярии президента, прошение состоит из двух документов:

111-страничного юридического досье , подготовленного и подписанного адвокатом премьера Амитом Хададом;

личного письма Нетаньяху, адресованного президенту.

Документы переданы в юридический отдел офиса Герцога и далее будут направлены в Министерство юстиции Израиля. Там профильный департамент соберет мнения всех соответствующих органов, после чего свои рекомендации представит юридическому советнику президента, который примет окончательное решение.

Коррупционные дела и обвинения

Против Нетаньяху еще в 2019 году были выдвинуты обвинения по трем крупным уголовным делам, связанным с коррупцией, мошенничеством и злоупотреблением служебным положением. Среди прочего речь идет о получении дорогих подарков от друзей-миллиардеров и предоставлении поблажек медиамагнатам в обмен на положительное освещение его деятельности.

Нетаньяху стал первым действующим премьер-министром Израиля, который давал показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него. Сам премьер отвергает все обвинения.

Внешнее влияние и поддержка

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп во время выступления в парламенте Израиля высказался за возможность помилования Нетаньяху. В начале ноября израильские СМИ сообщили, что Герцог официально получил письмо от Трампа с такой же рекомендацией.