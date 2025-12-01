18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.12.2025, 09:27

«Приманка для ярости»: Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Новости Мира 0 454

Оксфордский словарь английского языка объявил словом 2025 года термин rage bait, что в дословном переводе означает «приманка для ярости». Об этом сообщается на сайте издательства Oxford University Press, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: corp.oup.com
Фото: corp.oup.com

Что такое rage bait

Слово rage bait описывает онлайн-контент, специально созданный для того, чтобы вызвать у пользователей гнев или возмущение. Чаще всего это провокационные, раздражающие или оскорбительные материалы, публикуемые с целью привлечения трафика на веб-страницы или социальные сети.

По данным словаря, частота употребления этого термина за последний год выросла в три раза, что подчеркивает его актуальность в современном цифровом пространстве.

Мнение экспертов

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь отметил, что резкий рост использования слова rage bait отражает нашу повышенную осведомленность о манипулятивных приемах в интернете.

«Раньше онлайн-контент привлекал внимание за счет любопытства и кликов, теперь же наблюдается переход к влиянию на наши эмоции и реакции. Это естественное продолжение дискуссии о том, что значит быть человеком в мире технологий и о крайностях онлайн-культуры», — подчеркнул он.

Другие кандидаты в слова года

В шорт-лист также вошли:

  • Aura farming — создание привлекательного публичного образа, демонстрирующего уверенность, харизму или таинственность.

  • Biohack — попытка улучшить физическую или умственную работоспособность через изменения образа жизни, питания, упражнений или с помощью добавок и технологий.

История слов года

В прошлом году словом года от Оксфорда стало выражение brain rot («разложение мозга»). Оно описывает ухудшение когнитивных навыков и психологического состояния из-за чрезмерного потребления бесполезного онлайн-контента.

Термин впервые упоминался в книге Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), где писатель критиковал общественную склонность к поверхностному восприятию информации в ущерб глубокому мышлению. Сегодня brain rot активно используется в социальных сетях, особенно среди зумеров и поколения альфа.

