В Каспийске прогремели несколько мощных взрывов (видео)

Утром 1 декабря в Каспийске произошел сильный взрыв, затронувший многоквартирный жилой дом. По предварительной информации, ударная волна выбила стекла в нескольких подъездах здания, а на прилегающей территории пострадали как минимум 15 автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на SHOT .

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Реакция экстренных служб

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, сотрудники МЧС, полиция и бригады скорой помощи. Специалисты оцепили опасную зону и приступили к проверке целостности конструкции здания. Одновременно проводились мероприятия по оказанию помощи пострадавшим.

Потерпевшие и ущерб

По последним данным, обошлось без жертв. Несколько человек получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте — госпитализация не потребовалась.

Расследование причин

Причины взрыва пока не установлены. Следственные органы совместно с экспертами ведут работу на месте происшествия, рассматривая все возможные версии случившегося. Подробности будут сообщены дополнительно.