01.12.2025, 13:01

На Солнце зафиксирована одна из самых мощных вспышек 2025 года: пик пришелся на утро 1 декабря

Новости Мира 0 405

Утром 1 декабря 2025 года на Солнце произошел один из самых значительных всплесков активности за этот год. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Lada.kz. 

Фото: © Depositphotos.com
Фото: © Depositphotos.com

По его словам, вспышка относится к высшему классу X и достигла мощности X1,95, что делает ее пятой по силе с начала 2025 года. Пик явления зафиксирован в 5:49 по московскому времени.

Расположение и влияние на Землю

Михаил Леус отметил, что место формирования вспышки находится далеко от линии Солнце–Земля, поэтому вероятность того, что поток солнечного вещества достигнет нашей планеты, крайне мала. Тем не менее, такие события всегда вызывают интерес у ученых и астрономов, следящих за солнечной активностью.

Что такое солнечная вспышка

Солнечная вспышка — это мощный взрыв на поверхности Солнца, который происходит, когда энергия, накопленная в скрученных магнитных полях, высвобождается наружу. Этот процесс сопровождается выбросом радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра: от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей.

В зависимости от интенсивности рентгеновского излучения, солнечные вспышки классифицируют по классам A, B, C, M и X, где X — самый мощный. Сильные вспышки могут вызывать:

  • Радиопомехи на всей планете;

  • Долгие и интенсивные магнитные бури;

  • Нарушения работы спутников и навигационных систем.

Таким образом, утренняя вспышка 1 декабря вошла в топ-5 самых мощных солнечных событий 2025 года, подтверждая высокую активность Солнца в последние месяцы года.

