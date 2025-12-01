Кофе замедляет биологическое старение: ученые раскрыли секрет напитка

Новое исследование ученых показало, что умеренное употребление кофе способно замедлять процессы биологического старения и поддерживать здоровье организма. Результаты работы опубликованы в научном журнале BMJ Mental Health, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Pinterest

Как кофе влияет на биологический возраст

В эксперименте приняли участие почти 450 человек с тяжелыми психическими расстройствами. Главной целью исследования было выяснить, каким образом кофе отражается на состоянии организма и на маркерах клеточного старения.

По итогам наблюдений выяснилось, что участники, которые выпивали до четырёх чашек кофе в день, имели «моложе» организм примерно на пять лет по сравнению с теми, кто воздерживался от напитка.

Кроме того, кофе способствовал снижению воспалительных процессов, что также положительно сказывается на общем здоровье.

Важна мера: сколько кофе безопасно

Ученые особо подчеркнули: положительный эффект наблюдается только при умеренном потреблении. Участники, которые выпивали пять и более чашек кофе в день, не демонстрировали улучшений по маркерам старения.

Эксперты объясняют это тем, что высокие дозы кофеина могут усиливать окислительные процессы в организме, что нивелирует потенциальную пользу напитка.

Итог

Исследование подтверждает, что кофе в разумных количествах может быть полезен для здоровья и замедления биологического старения. Однако ученые отмечают, что речь идёт о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи.