Туркменистан вводит обновленные банкноты с 1 декабря

Центральный банк Туркменистана объявил о выпуске новой серии полимерных банкнот, приуроченной к 30-й годовщине нейтралитета страны. Новые купюры поступили в обращение с 1 декабря 2025 года, сообщили в государственных СМИ, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: turkmenportal.com

Какие банкноты обновились

Фото: tdh.gov.tm

В обращение поступают:

модифицированные полимерные купюры номиналом 1, 5 и 10 манатов ,

новая полимерная банкнота номиналом 200 манатов.

Обновленные банкноты имеют ряд отличительных особенностей, направленных на повышение безопасности и долговечности денежных знаков.

Улучшенные защитные свойства

По информации госинформагентства ТДХ, ключевые изменения включают:

Снижение вероятности подделки – банкноты оснащены современными защитными элементами, сложными для копирования.

Повышенная устойчивость к внешним воздействиям – купюры меньше подвержены загрязнению, износу, разрывам и порче.

Усовершенствованные визуальные признаки подлинности – новые элементы защиты позволяют гражданам и сотрудникам банков проще отличать настоящие банкноты от поддельных.

Эти меры направлены на укрепление доверия к национальной валюте и обеспечение ее долгосрочной стабильности.

Экономический контекст

На текущий день, по последним данным, 1 туркменский манат равен 145,99 казахстанских тенге, что позволяет оценивать эквивалент новой 200-манатной банкноты в национальной валюте Казахстана.

Введение современных полимерных купюр также отражает стремление страны к цифровизации финансовой системы и повышению безопасности наличного обращения.

Итог

Новые банкноты Туркменистана призваны не только отметить юбилей нейтралитета страны, но и укрепить финансовую систему, повысить удобство использования наличных средств и защитить население от риска подделок.