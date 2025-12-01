«Радиостанция Судного дня» вновь вышла в эфир со странным словом

1 декабря 2025 года радиостанция УВБ-76, известная среди любителей и исследователей как «Радиостанция Судного дня», передала второе за день сообщение, в котором прозвучало необычное слово — «утюгонит», сообщает Lada.kz со ссылкой на «УВБ-76 логи» .

Фото: news.ru

Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий эфиры станции, опубликовал запись:

«НЖТИ 27077 УТЮГОНИТ 6373 2890».

Смысл этой комбинации чисел и слов пока неизвестен, и специалисты по радиосигналам не дают точного объяснения.

Редкие включения: два слова вместо привычного «жужжания»

Ранее, 1 декабря, станция уже передавала необычное сообщение, состоявшее не из одного слова, а из целой последовательности:

«НЖТИ 36590 ЗООПАРК 1144 6637 ПЛЮШОВВВОД 7614 6467».

В эфире УВБ-76 чаще всего звучат одиночные слова. В последних включениях слышались:

«математичка»

27 ноября — «разгонистый» и «лордочар»

Эти редкие словесные вставки привлекают внимание исследователей и радиолюбителей, которые пытаются расшифровать их смысл.

История и назначение станции

Станция УВБ-76 начала работу в 1970-х годах. В обычное время она транслирует непрерывный монотонный жужжащий сигнал, за что получила народное прозвище «Жужжалка».

Из-за секретного характера трансляций и непрерывного сигнала станцию также называют «Радиостанцией Судного дня». Считается, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, до сих пор используется Россией для секретной связи.