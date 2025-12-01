На узбекской свадьбе свекровь "одели" в деньги (видео)

В социальных сетях активно распространяется видео, снятое на одной из свадеб в Самарканде, где мама жениха предстала в необычном наряде — буквально «одетой» в денежные купюры, сообщает Lada.kz со ссылкой на upl.uz.

Кадр из видео

Деньги вместо ткани: необычный «наряд» вызвал резонанс

Пользователи отметили, что женщина использовала купюры как элемент одежды, создавая эффект дорогого и необычного наряда. Такое решение вызвало широкий общественный резонанс.

Реакция пользователей: критика и споры

Видео собрало множество комментариев. Некоторые пользователи осудили поступок, отметив, что подобные действия позорят страну и поднимают вопрос о необходимости наказания за подобное использование денег на свадьбе.

Традиции и новые тренды

В узбекской культуре денежный дождь на свадьбах — привычное явление. Гости и хозяева праздника традиционно осыпают молодых купюрами, как символ благополучия. Однако использование денег как части наряда, по всей видимости, становится новым модным трендом, который вызывает споры в обществе.