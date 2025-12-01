WhatsApp в России грозит полная блокировка после утечки дипломатических переговоров

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в России. Одной из причин он назвал недавнюю утечку дипломатических переговоров. По мнению экспертов, блокировка может произойти «завтра» или «через год». Тем временем пользователи уже неделю фиксируют сбои в работе приложения, а власти активно продвигают отечественные альтернативы, такие как платформа Mах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Причины угрозы блокировки

Первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что недавняя утечка дипломатических переговоров стала ключевым триггером для ускорения мер в отношении WhatsApp.

По его словам, владельцы мессенджера Meta (признана в России экстремистской и запрещена) не только закрывают глаза на противоправное использование платформы, но и, по сути, сами в этом участвуют.

Парламентарий добавил, что если блокировка станет полной, Meta может опубликовать пресс-релиз, пытаясь оправдаться перед пользователями других стран. При этом многие государства, развивающие собственные национальные мессенджеры, «поймут настоящую причину ухода WhatsApp с российского рынка».

Недавняя утечка переговоров

25 ноября агентство Bloomberg опубликовало стенограммы разговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым, а также главы РФПИ Кирилла Дмитриева с Ушаковым. Обсуждались подходы к урегулированию российско-украинского конфликта.

На следующий день Ушаков заявил, что некоторые разговоры в WhatsApp «может, видимо, кто-то послушать», подтверждая опасения властей по поводу безопасности мессенджера.

Роскомнадзор усиливает контроль

28 ноября Роскомнадзор (РКН) объявил о последовательных ограничениях в отношении WhatsApp. Ведомство утверждает, что мессенджер используется для:

Организации террористических действий;

Вербовки исполнителей преступлений;

Мошенничества и других противоправных действий против граждан России.

РКН призвал переходить на национальные сервисы и предупредил о полной блокировке при дальнейшем игнорировании российского законодательства. Также ведомство напомнило, что с августа 2025 года началась постепенная деградация звонков в WhatsApp.

МИД России подтвердил, что сотрудники ведомства используют отечественные платформы «Среда» и Mах для служебной переписки, а для общения с иностранцами задействуются различные официальные каналы, включая электронную почту и сотовую связь.

Пользователи фиксируют сбои

Жители России массово жалуются на проблемы в работе WhatsApp. Сервис «Сбой.РФ» сообщает, что рост числа жалоб начался с 25 ноября. По состоянию на 1 декабря 2025 года около 2,1 тыс. пользователей сообщили о проблемах, преимущественно из Москвы (28%), Новосибирской области (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Иркутской области (5%).

Импортозамещение и отечественные альтернативы

По словам Германа Клименко, главы совета Фонда развития цифровой экономики, WhatsApp нарушает как минимум пять российских законов. Поэтому его блокировка «может произойти завтра или через год».

Эта мера будет зависеть от готовности россиян использовать отечественные сервисы, в частности платформу Mах, которая, по мнению Сергея Боярского, председателя комитета Госдумы по информполитике, успешно заменяет WhatsApp на российском рынке.

Боярский подчеркнул, что у Meta было достаточно времени для взаимодействия с российскими регуляторами, однако компания не предприняла даже минимальных шагов. По его словам, дальнейшее потакание американской Meta «не имеет смысла», учитывая угрозы, утечки и игнорирование требований российского законодательства.