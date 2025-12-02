18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
513.45
596.99
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.12.2025, 19:44

Китай научился добывать питьевую воду из воздуха

Новости Мира 0 468

Китайская компания AtmosWell представила комплекс решений по получению воды из атмосферы, сообщает China Daily. Новая технология основана на исследованиях междисциплинарной команды ITEWA (интеграция энергии, воды и воздуха) Шанхайского университета Цзяотун, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: freepik
Фото: freepik

«Извлечение воды из воздуха — одно из важнейших стремлений человечества», — отметил Ван Ружу, ведущий эксперт ITEWA.

Как это работает и с какими трудностями столкнулись ученые

Главная задача при добыче воды из воздуха — адаптация технологий к разнообразным и переменчивым климатическим условиям. Команда AtmosWell смогла преодолеть эти сложности и предложить несколько решений для различных сценариев использования:

  • Автономная станция питьевой воды:

    • Использует солнечную энергию для работы без дополнительной инфраструктуры;

    • Размер установки сопоставим с небольшой автобусной остановкой;

    • Производит до 50 литров воды в день;

    • Эффективна при температуре от 15 до 40 ℃ и влажности 35–99%.

  • Крупная наружная платформа для воды технического класса:

    • Производит до 1600 литров воды в день;

    • Может снабжать водой отели на островах, небольшие населенные пункты, а также использоваться при экстренной помощи после стихийных бедствий.

  • Решения для дома и офиса: компактные устройства, позволяющие получать воду для бытовых нужд.

Технологические подходы

В публикации выделены три основных направления:

  1. Конденсация — преобразование влаги воздуха в жидкую воду;

  2. Адсорбция — притяжение молекул воды твердыми материалами;

  3. Тепловой насос с адсорбцией и абсорбцией — поглощение воды для дальнейшего использования.

Каждая технология ориентирована на определенные климатические условия:

  • Высокие температуры и высокая влажность;

  • Низкие температуры и низкая влажность;

  • Высокие температуры при низкой влажности.

Перспективы

Разработки AtmosWell и ITEWA открывают новые возможности для решения глобальной проблемы нехватки воды, особенно в отдаленных районах, при стихийных бедствиях и в условиях изменяющегося климата.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь