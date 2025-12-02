Китай научился добывать питьевую воду из воздуха

Китайская компания AtmosWell представила комплекс решений по получению воды из атмосферы, сообщает China Daily. Новая технология основана на исследованиях междисциплинарной команды ITEWA (интеграция энергии, воды и воздуха) Шанхайского университета Цзяотун, передает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: freepik

«Извлечение воды из воздуха — одно из важнейших стремлений человечества», — отметил Ван Ружу, ведущий эксперт ITEWA.

Как это работает и с какими трудностями столкнулись ученые

Главная задача при добыче воды из воздуха — адаптация технологий к разнообразным и переменчивым климатическим условиям. Команда AtmosWell смогла преодолеть эти сложности и предложить несколько решений для различных сценариев использования:

Автономная станция питьевой воды : Использует солнечную энергию для работы без дополнительной инфраструктуры; Размер установки сопоставим с небольшой автобусной остановкой; Производит до 50 литров воды в день ; Эффективна при температуре от 15 до 40 ℃ и влажности 35–99% .

Крупная наружная платформа для воды технического класса : Производит до 1600 литров воды в день ; Может снабжать водой отели на островах, небольшие населенные пункты , а также использоваться при экстренной помощи после стихийных бедствий .

Решения для дома и офиса: компактные устройства, позволяющие получать воду для бытовых нужд.

Технологические подходы

В публикации выделены три основных направления:

Конденсация — преобразование влаги воздуха в жидкую воду; Адсорбция — притяжение молекул воды твердыми материалами; Тепловой насос с адсорбцией и абсорбцией — поглощение воды для дальнейшего использования.

Каждая технология ориентирована на определенные климатические условия:

Высокие температуры и высокая влажность;

Низкие температуры и низкая влажность;

Высокие температуры при низкой влажности.

Перспективы

Разработки AtmosWell и ITEWA открывают новые возможности для решения глобальной проблемы нехватки воды, особенно в отдаленных районах, при стихийных бедствиях и в условиях изменяющегося климата.